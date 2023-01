Actual comentarista no duda en tener una visión al respecto en relación a este tema, que el propio ex Inter de Porto Alegre se preocupó de instalar.

Un nuevo round se está llevando a cabo en relación a la disputa sobre quién es el mejor jugador chileno de todos los tiempos en nuestro balompié, si Elías Figueroa o el propio Arturo Vidal. Algo que el propio ex tri mundialista expone de alguna manera en su biografía, "Don Elias" de los periodistas Nelson Osses y Pablo Arteche.

En la ocasión, el ex defensor expone que su distancia con Vidal radica en que un deportista debe ser de un gran comportamiento no solo en cancha, si no que en su vida pública. Dardos que claramente iban apuntados hacia el mediocampista del Flamengo de Brasil.

En esa línea, Claudio Borghi tuvo algún comentario respecto a esta especie de debate que se instaló en el medio. En diálogo con Bolavip, el Bichi dio su parecer ante esta elección que para muchos dirime al mejor jugador chileno de todos los tiempos.

"No vi jugar a Elías, no tuve ese gusto. (Roberto) Perfumo me dijo que fue un fenómeno y cuando un par tuyo te dice eso es porque lo considera, pero ya estas peleas de quién es el mejor son peleas que no me importan tanto, me gusta sumar y no restar", respondió claro y conciso el ex campeón del Mundo.

Borghi reconoce que no vio a Figueroa. A su vez, sí dirigió a Vidal en Colo Colo y en La Roja (Archivo)

En virtud a su posición para eximirse de decidir entre uno u otro, Borghi fue claro y justificó que hoy por hoy, el fútbol es dificultoso para los actuales exponentes y eso también es un argumento sólido, para determinar algo como lo que se quiere instalar. "Son tiempos diferentes, tiempos difíciles para los de su categoría. Comparar esto es complejo", señaló el comentarista de TNT Sports.

ver también La U femenina suma a un refuerzo y se trata de una seleccionada nacional

Al cierre, se le consultó respecto si él sigue siendo el mejor de la historia para ejecutar la rabona, algo que el ex técnico le bajó el calibre y humildemente puntualizó que "esas son las cosas nuevas del fútbol. Actualmente hay varios que la tiran bien", concluyó Borghi.