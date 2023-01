Juan Martín Lucero desató una verdadera crisis interna en Colo Colo y Blanco y Negro. El Gato, hace un par de semanas con su agente Martín Precht, firmaron un contrato hasta 2025 tras la compra del pase a Vélez Sarsfield a cambio de 900 mil dólares. El transandino, con 24 goles en el fútbol chileno, de un rato a otro avisó que no iba a la pretemporada y que dejaba el club para jugar en Brasil.

Lucero se ganó el corazón de toda la hinchada de Colo Colo, que, en varias ocasiones, coreó su nombre en el Monumental. Sin embargo, la actitud no gustó para nada al referente Gabriel Mendoza, quien fue directo con el transandino y salió al paso de la situación en diálogo con Bolavip Chile.

"No entiendo lo de Lucero. Si uno tiene un contrato firmado cómo después vas a querer irte por unas lucas más. Es una lata, porque cuando tu arreglas debe haber cláusulas. No sé si será tan así, pero cuando las cosas andan bien uno arregla los contratos y me parece que, en ese sentido, el tema está mal manejado", expresó el Coca.

Además, el campeón de América en 1991 con el Cacique fue claro y mencionó que "la rebeldía de Lucero va mucho más allá. Es lamentable, porque él se había hecho un nombre dentro de Chile".

Juan Martín Lucero no celebrará más goles en Colo Colo (Agencia Uno)

Mendoza, aprovechando la ocasión, no se guardó nada y aprovechó de hacer un parangón con lo ocurrido en otro club con el ex técnico de la U, Jorge Sampaoli. El Coca ejemplificó la situación de Lucero con la salida del ex entrenador de la Selección Chilena.

"Salir así es, guardando las proporciones, es como cuando Sampaoli dijo que estaba secuestrado. Por lucas estás perdiendo un cariño, estás perdiendo a la mejor hinchada de Chile, estás perdiendo jugar en el mejor club del país y sales por la ventana", añadió.