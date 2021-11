Siguen las polémicas por las decisiones arbitrales en las últimas fechas del Campeonato Nacional. Ahora fue el turno de Ángelo Hermosilla, el cual recibió criticas por su desempeño en el importante partido entre Colo Colo y Deportes Melipilla, donde el juez cobró dos polémicos penales a favor del Popular.

Al torneo nacional solamente le quedan tres fechas para terminar y todos los equipos chilenos se juegan cosas importantes: cada gol y punto vale.

Lo cierto es que varios hinchas se abalanzaron en las diversas redes sociales a criticar el arbitraje de Hermosilla en el partido del Cacique ante Los Potros. Pero, el periodista Cristián Caamaño salió al paso de estos cuestionamientos por el desempeño del arbitraje chileno, de Javier Castrilli y el VAR, en el programa Primera Edición de Deportes en Agricultura.

"Aquí la discusión es 'el que no llora,no mama', cuando pasa algo en los partidos anteriores siempre hay que intentar remarcarlo y estaba Colo Colo quejándose hace mucho tiempo por la designación de Ángelo Hermosilla", comenzó diciendo el comunicador.

"Lo concreto es que el primer penal no fue por ninguna parte y eso pone en entredicho al VAR una vez más, porque ya viene sucediendo en muchos partidos, independiente de quién este jugando y no solo en este partido (Colo Colo vs Melipilla), pasó el lunes, pasó el domingo y viene pasando desde que llegó Castrilli, el VAR desapareció, dejó de funcionar", aseveró Caamaño.

"Y el segundo es penal, mano antinatural aunque golpee en el pecho de un futbolista es mano, le guste a quien le guste, pero todo había quedado condicionado por esa primera jugada que le cobraron el penal sobre Falcón", sentenció.