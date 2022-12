Cristián Caamaño no se quedó callado y sacó la voz respecto al lento Mercado de Pases de Colo Colo, sobre el cual cree que simplemente en Blanco y Negro han llenado el plantel y no buscado refuerzos de calidad.

Colo Colo ha sufrido en el último tiempo con la salida de varios jugadores que, de alguna u otra manera, fueron icónicos en los últimos años como Gabriel Costa, Matías Zaldivia y, muy posiblemente, Óscar Opazo y Gabriel Suazo.

A las posibles salidas de Opazo y Suazo, se podría sumar la de Brayan Cortés en caso de que llegue una jugosa oferta y a la de Pablo Solari que, si bien fue hace varios meses, fue un titular menos para Gustavo Quinteros y sus dirigidos.

A contraparte, el presente Mercado de Pases del Cacique no ha estado muy a la altura y los jugadores que se trajeron para reemplazar la fuga de titulares son una incógnita en cuanto al nivel que puedan tener y si es igual o superior a los que estaban.

Wiemberg será nuevo refuerzo albo. | Foto: Agencia UNO

“Se fue Opazo, Solari, Suazo, Costa y no pudo pasar la fase de grupos de Copa Libertadores este año. Llegó Wiemberg por Suazo, no sabemos si es mejor. Llegó Moya por Costa, no sabemos si va superar y luego está el tema del extremo derecho que todavía no pueden reemplazar a Solari”, dijo Cristián Caamaño en Deportes en Agricultura.

En la misma línea de los refuerzos, el comunicador complementó diciendo que “Colo Colo hasta ahora ha llenado el plantel, no ha reemplazado a los titulares y así es difícil pensar que puede hacer una mejor Copa Libertadores que la de la temporada recién pasada”.

En el día de hoy podría quedar sellada la incorporación de Matías Moya, mientras que Erick Wiemberg todavía está a la espera de firmar su contrato con el Cacique para transformarse en el tercer y cuarto refuerzo para el 2023, respectivamente.