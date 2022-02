El fútbol chileno arranca con un nuevo proceso en la competencia del Campeonato Nacional. Sin embargo, no ha estado ajeno a vivir incidentes entre barristas de algunos clubes, quienes se han enfrentado en los recintos deportivos y que ha llevado a las organizaciones a frenar el espectáculo por algunos mal llamados hinchas.

Situación por la cual se vivió recientemente en la Supercopa que se disputó hace ya algunas semanas atrás en Concepción en el duelo entre Universidad Católica y Colo Colo. Hinchas de ambos elencos se enfrentaron en una de las galerías, por la cual el partido debió detenerse para calmar las situaciones que se vivían fuera de la cancha.

Además, a esto se contempla nuevamente a los hinchas albos que realizaron desmanes en el último partido del campeonato anterior, quienes destrozaron varias asientos del Calvo y Bascuñán e ingresaron al reducto para estar más cerca de sus jugadores, lo cual se determinó un castigo a la barra colocolina sin asistir a cuatro partidos de visitantes.

El periodista nacional Cristián Caamaño apuntó a los clubes como responsables y a ser sancionados ante el comportamiento de los fanáticos, que detrás de lo ocurrido en Concepción, aún no existen castigos pertinentes para ninguno de las dos instituciones mencionadas anteriormente.

“La mano dura no existe en el fútbol chileno cuando ocurren este tipo de incidentes. ¿Cuál fue la mano dura para los graves incidentes donde había identificados y estaba claro que una barra protagonizó hechos delictuales derecha y abiertamente, como fue en el Colo Colo-Antofagasta? Un caramelo, dos fechas sin público visitante”.

Pero eso no fue todo, debido a que también agregó que “Si esa es mano dura entonces mejor no sancionemos, porque además sabemos muy bien que los clubes cuando van a recibir a Colo Colo venden entradas neutrales, entonces ¿Quiénes no pueden ir? Los barra brava, pero pueden ir los hinchas”.

Además, el comunicador se refirió a lo vivido por los hinchas azules tras lo ocurrido en Rancagua. “Le dieron cuatro partidos y ya se han disputado tres, le resta uno, entonces indudablemente son cosas que no aprendemos nunca, creen que alejando a la gente de los estadios no van a volver a ocurrir incidentes, y se siguen reiterando”.

El comunicador siguió argumentando al respecto. “De verdad, si esas van a ser las sanciones permanentes, no dejar que los hinchas vayan a los estadios, no, yo creo que de una vez por todas tienen que haber sanciones no solo económicas, sino que deportivas, ¿Y cuáles son las sanciones deportivas? Resta de puntos”.

Finalmente, el profesional sentenció señalando que “Cuando sean sanciones deportivas, ahí recién los clubes van a tomar cartas en el asunto en contra de los hinchas. No dejándolos ingresar, cortando definitivamente los vínculos”.