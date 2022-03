Juan Martín Lucero llegó esta temporada al Colo Colo de Gustavo Quinteros con la intención de convertirse en el ‘9’ que el estratega tanto pidió el 2021 y que nunca llegó, por más que varios estuvieran listos y se cayeron a último minuto.

En el juego, Lucero está adaptado a la idea del entrenador boliviano-argentino, pero en la cuota goleadora está algo al debe si se considera que tiene dos tantos en seis partidos oficiales jugados por el Cacique.

Cristián Caamaño, periodista de ESPN, aseguró en la cadena televisiva que Lucero, por números, no ha estado a la altura y comenzó argumentando: “Colo Colo era puntero con Morales y Parraguez que hoy día no están y que Quinteros no los quería por ningún motivo. Reclamó toda la temporada por un 9 de experiencia y se los terminó sacando de encima, ellos no se querían ir de Colo Colo aún con contrato vigente”.

Tras cartón, Caamaño dejó caer el mazo hacia el ‘Gato’ Lucero: “Desgraciadamente, Lucero todavía no puede ser ese jugador. Más allá de las palabras de buena crianza de Quinteros, si vamos a los números, es pobre lo de Lucero”, aseguró.

Bajo esa misma línea, agregó diciendo que “Vamos a los números de goleador: dos goles y uno de ellos de penal. En cuanto a funcionamiento nos puede gustar o no, tiene buenos movimientos o malos movimientos, se asocia bien o se asocia mal”, siguió.

En el cierre, Caamaño recordó una declaración de Quinteros para probar su punto: “Yo voy a la declaración de Quinteros del año pasado, cuando le exigía al 9 que terminara la jugada y me parece que él fue a buscar a Lucero para que terminara la jugada, no para que hiciera el trabajo sucio o de asociación que puede ser muy bonito, recrea la vista de los lúdicos, pero al 9 se le mide por los goles”, cerró.