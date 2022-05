Universidad de Chile en cualquier momento anunciará a Diego López como flamante nuevo entrenador de los azules, quien tratará de darle la vuelta a un equipo que ha sido excesivamente irregular en los últimos años y no ha mostrado un nivel de juego del paladar de los hinchas azules.

El entrenador uruguayo, además de cambiarle le cara a una alicaída U, tendrá que ver el tema de los refuerzos y traer jugadores de su gusto para encarar el segundo semestre donde tendrán la misión de meterse en copas internacionales y disputar la Copa Chile.

Cristián Caamaño, comunicador de Equipo F de ESPN, habló en el programa sobre un nuevo problema que se le avecina a la U con el tema de los refuerzos: “Sebastián Miranda habla ya como técnico pasado de la U. Ahora, decimos que la U puede traer 2-3 refuerzos extranjeros, pero primero tiene que sacarse de encima a Nahuel Luján, José María Carrasco y, posiblemente, sacarse de encima a Brun”.

El boliviano Carrasco no la ha pasado bien en la U. | Foto: Agencia UNO

“Si no se los saca de encima, no puedes traer, salvo que les pidas que firmen una carta de que no serán inscritos para la segunda rueda, cosa que es muy improbable que quieran quedarse afuera en la tribuna un semestre”, complementó.

El periodista aseguró que la U tendrá que hacer una inversión grande, pero no en refuerzos: “Primero tiene que invertir en rescisiones antes que refuerzos, tomar la decisión de ‘qué hago’ con estos tres que no han respondido a las expectativas, que me están generando un lastre deportivo además de económico”.

En el cierre, le pegó fuerte a Nahuel Luján por lo poco que mostró ante Huachipato en Santa Laura, diciendo que “A partir de ahí y una vez resuelto el tema (…) después de lo que jugó Luján el otro día es para decirle ‘muchas gracias, nos vemos en otra oportunidad’”, remató.