Este fin de semana no habrá acción en el Campeonato Nacional 2023 por las elecciones que involucran a todos los chilenos, por lo que el fútbol nacional entrará en un segundo parón, aunque esta vez será por menos tiempo. Revisa la fecha del regreso del fútbol chileno.

¿Cuándo se vuelve a jugar el Campeonato Nacional 2023?

El torneo de la Primera División del fútbol chileno volverá el martes 9 de mayo con la disputa de la fecha 13. La razón de este pequeño parón será debido a las elecciones del Consejo Constitucional 2023.

Cabe recordar que el Campeonato Nacional 2023 ya estuvo detenido por tres semanas entre marzo y abril, tiempo en el que se jugaron los octavos de final de la Copa Chile.

El encargado de abrir la fecha 13 será Magallanes, equipo que viene de empatar en Copa Sudamericana, cuando reciba a Curicó Unido en el Estadio Municipal Luis Navarro Avilés. Manojito de Claveles necesita ganar para intentar salir de la zona de descenso.

Respecto a los tres grandes del fútbol chileno, Colo Colo jugará el último partido del día martes cuando enfrente a Audax Italiano en el Estadio Monumental. Los albos quieren volver a ganar después de un empate sin goles frente a Unión La Calera. En cambio los itálicos quiere su segundo triunfo consecutivo tras haber derrotado a Cobresal.

Por otro lado, Universidad Católica estará jugando el día miércoles 10 de mayo, día en el que recibirá al líder Huachipato en el Estadio Santa Laura. Los Cruzados, quienes no ganan hace cuatro partidos, no pudieron completar su partido contra Universidad de Chile debido a los incidentes dentro del Estadio Ester Roa. Huachipato no jugó la fecha anterior ya que su encuentro ante Magallanes se suspendió por lluvia.

Mientras que Universidad de Chile, equipo que ha estado en la polémica por los incidentes que sus hinchas protagonizaron en Concepción durante el Clásico Universitario, visitará a Coquimbo Unido en un duelo por la parte alta de la tabla. Los Piratas vienen de dos derrotas consecutivas.