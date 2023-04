Universidad Católica y Colo Colo protagonizarán una nueva versión del clásico entre albos y cruzados este sábado, cuando se enfrenten en un compromiso válido por la Fecha 10 del Campeonato Nacional 2023.

Si hay uno que sabe lo que fue jugar este tipo de partidos -y en ambos equipos- es Fernando Meneses, jugador formado en las inferiores de Colo Colo pero que brilló muchísimo más defendiendo los colores de la UC.

Meneses no se pierde en sus preferencias para el sábado y aseguró en diálogo con DIRECTV Sports que “Para el clásico tengo un cariño más por Católica. Debuté en Colo Colo, pero en Universidad Católica me sentí más importante, salí campeón y jugué más copas internacionales”.

Meneses se identifica más con la UC que con Colo Colo. | Foto: Photosport

Para graficar lo anterior, reveló que su hijo también se está empapando de la esencia cruzada: “Mi hijo Joaquín me ha acompañado desde pequeño jugando. Siempre le gustó el fútbol y tiene condiciones. Lo quería ver en cadetes, estuvo con Iván Álvarez y lo dejaron en Católica. Está en la Sub 16 ahora”.

¿Es clásico o no? Meneses responde: “Colo Colo y Católica se vive como un clásico aunque los hinchas de Colo Colo digan que es con la Universidad de Chile, es un clásico. Es uno de los partidos más importantes del fútbol chileno”.

“No me arrepiento de nada en mi carrera. Quizás salir en mi mejor momento de Católica y haber tenido la chance de ir a Europa. Tampoco me arrepiento de haber estado en Alianza de Lima”, remató en el cierre.