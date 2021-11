El periodista tiene la sensación de que el King no ve a Félix Torres cuando va a la disputa de balón y lo termina golpeando en la cara con su pie: "Te digo desde mi corazón; para mi no lo ve", dice el profesional que deja atrás cualquier polémica para cuadrarse con el futbolista.

Guarello respalda a Arturo Vidal tras expulsión: "Yo lo quiero mucho, me diga lo que me diga. Ojalá la gente lo aplauda"

Arturo Vidal fue a disputar un balón en el aire en el minuto 13. No obstante, cuando Chile caía 1-0 ante Ecuador; el King no ve a Félix Torres y, en una acción de mucha mala suerte, le pega con su pie alto en el rostro al defensor. El árbitro, Fernando Rapallini no duda y saca la tarjeta roja. Juan Cristóbal Guarello en la transmisión de ADN reacciona a la jugada: "Para mí no lo ve", expresa en primera instancia.

El periodista se cuadra con el King: "El reglamento, claro, te castiga la imprudencia. Lamentablemente no creo que haya ninguna intención de Vidal, menos en este momento complicado de ir a golpear al ecuatoriano, pero le dio con todo. No lo ve ¡Qué momento! Estos son los momentos donde yo digo 'grande Arturo'. Arturo pucha, te necesitamos ¡Qué lastima! Te digo desde mi corazón; para mi no lo ve".

"Es muy imprudente, lamentablemente el reglamento tiene un margen ahí para la expulsión y es tan fuerte el golpe sobre Torres que termina siendo expulsado ¡Qué dolor! Porque Vidal es fundamental y además con un hombre menos", complementa el profesional.

Guarello deja atrás cualquier tipo de diferencia o polémica: "En serio, yo a Vidal lo quiero mucho, me diga lo que me diga, lo admiro muchísimo como jugador, siento que es un dolor muy grande para el fútbol chileno, en un momento clave de la Eliminatoria. Era un jugador que necesitábamos y realmente una mala suerte, porque además queda fuera del partido contra Argentina. Ojalá la gente lo aplauda ¡Aplaudan a Vidal! Porque fue una mala suerte".

Los aplausos desde el público llegaron: "Eso, aplausos a Vidal", comenta un comunicador muy dolido por el momento.