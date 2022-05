Histórico ex jugador de Universidad de Chile celebró en exclusiva con Bolavip el resurgimiento de la U con Sebastián Miranda a la cabeza, pero asegura que aún hay mucho trabajo por hacer y le pegó un palito a la dirigencia.

Universidad de Chile tuvo que esperar varios partidos para volver a abrazarse en el Campeonato Nacional 2022, en donde derrotó a Deportes La Serena en un sufrido partido que recién se pudo destrabar en la segunda fracción.

El debut de Sebastián Miranda en la banca azul respondió al viejo dicho de ‘técnico que debuta, gana’ y, si bien no hizo un buen primer tiempo, en el segundo supo empujar al equipo hacia adelante y mostró un juego que no hizo mientras estaba Santiago Escobar en la banca azul.

Héctor ‘Chico’ Hoffens, histórico ex jugador de Universidad de Chile, atendió el llamado de Bolavip y analizó en exclusiva el triunfo, diciendo que “Lo más importante de todo es que se ganó y lo más rescatable y lo más importante son los tres puntos porque, de haber perdido, uff… hubiese sido difícil de salir”.

La U volvió a los abrazos en el Campeonato Nacional 2022. | Foto: Agencia UNO

“Faltan muchas cosas por hacer, al menos es un paso positivo para la gente, para la hinchada y todo el mundo azul para que tenga un poco de tranquilidad”, complementó poniendo la pelota al piso.

Consultado sobre el apoyo que recibió el plantel en el estadio, Hoffens aseguró que “Eso te pone la piel de gallina. La gente de la U es especial, es diferente porque lleva a la U en el corazón y eso marca una diferencia con las otras barras, con las otras hinchadas”.

En el cierre, Hoffens le pegó un palito a Roggiero y su estadía en el cuadro azul: “La verdad es que a cualquier técnico que pusieran, la U tenía que ganar sí o sí y lo importante es que se hagan bien las cosas, que no se bote más dinero. La cantidad de plata que han pagado es impresionante; 150 millones para este ecuatoriano que no valía ni 10, son cosas y errores que ojalá aprenda esta directa que parece que no tiene mucho conocimiento de fútbol”, cerró.