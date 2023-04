La dura actualidad del fútbol chileno fue abordada por Hernán 'Clavito' Godoy, histórico entrenador del balompié nacional quien no ve con buenos ojos lo que pueda pasar en el futuro inmediato en el medio nacional.

Hernán 'Clavito' Godoy saca su pizarra y dispara por debacle de La Roja Sub 17 en Sudamericano: "El fútbol chileno va de mal en peor"

El fútbol chileno y la Selección Chilena no está atravesando por su mejor momento y eso quedó plasmado el día sábado, cuando La Roja Sub 17 hizo su estreno en el Sudamericano de la categoría y cayó de manera inapelable ante Brasil por 3-0.

El resultado de Chile ante el Scratch es un reflejo de lo que viene sucediendo en otras categorías del balompié nacional, donde en enero La Roja Sub 20 ni siquiera fue capaz de clasificar al hexagonal final pese a tener un plantel con buenos nombres en el papel

Está situación fue abordada por el histórico entrenador del fútbol chileno, Hernán ‘Clavito’ Godoy, quien en conversación con Bolavip Chile disparó sin piedad tras la debacle de La Roja Sub 17 y apuntó sus dardos a la ANFP.

“Está mal, muy mal… la directiva, la cabeza de la ANFP, la Federación de Fútbol de Chile no toma las riendas fuertes en este asunto”, comenzó avisando el histriónico e histórico DT.

Clavito Godoy tuvo una ácida crítica, diciendo que “El fútbol chileno va de mal en peor y va costar mucho recuperarlo, no va a ser algo que se logre de un día para otro”, dijo con poca fe en el futuro inmediato.

“Las competencias son malas, pésimas. La Sub 16, Sub 17… juntan divisiones para ahorrar cupos y no hay divisiones marcadas como sí lo hay en Argentina o en Brasil. Nosotros vamos para atrás hace años”, remató.