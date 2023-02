El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile está a la vuelta de la esquina y, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, esta vez ambos equipos llegarán al partido más importante del fútbol chileno con la U estando sobre el Cacique.

La dura derrota que sufrieron los albos ante Coquimbo Unido lo dejaron con siete puntos en el octavo lugar, mientras que Universidad de Chile marcha tercera a solo un punto de Universidad Católica, el exclusivo puntero del torneo.

Uno que analizó la derrota del Cacique fue el histórico Mario Galindo, quien en conversación con Bolavip Chile dijo que “Se notó demasiado el hecho de desarmar tanto al equipo, entonces falta fútbol y hay errores infantiles como el del central que Parraguez lo tocó y lo sacó de la cancha. Es ingenuidad total”.

Albos pagaron caro y perdieron ante Coquimbo. | Foto: Agencia UNO

“Se está jugando poco fútbol, me preocupa mucho y he visto que perdieron la presión que tenían el año pasado que no dejaba jugar al rival, no se está notando y el rival juega más libre y es peligroso”, profundizó en su análisis.

¿Preocupación por el Superclásico? Galindo responde: “Indiscutiblemente que preocupa porque el fútbol es de estados de ánimos. Vamos a ver qué es lo que pasa con los momentos, pero la U se tiene fe, está arriba y es distinto el ánimo con el que van a enfrentar a Colo Colo”.

ver también Parraguez no reniega su pasión alba pese a marcarle al Cacique

Cabe recordar que albos y azules se verán las caras el próximo domingo 12 de marzo a las 18:00 PM de Chile continental en el Estadio Monumental, donde la U buscará dar el golpe a la cátedra y ganar un clásico tras casi 10 años sin saber de triunfos.