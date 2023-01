Certamen está próximo a arrancar y pese a la ansiedad de hinchas, ex mundialista cree que la competencia no será de alto vuelo.

Ya arranca una nueva versión del glorioso y esperado Campeonato Chileno. El fin de semana que se avecina, trae consigo el inicio del certamen de la Primera División y ya veremos en acción y por los puntos, a los diferentes equipos del balomíé nacional.

Sin embargo, no todos están tan expectantes como creeríamos y realmente no existe mucha ilusión de cara a lo que viene. Uno de ellos es Miguel Ángel Gamboa, quien en diálogo con Bolavip entregó sus razones sobre el porqué el certamen que ya arranca no le produce mayor entusiasmo. Su eje central es la calidad de fútbol que compiten en nuestro torneo.

"Viendo las contrataciones, la gente que hay en Chile, viendo toda la gente nueva que va apareciendo, la verdad es que no espero mucho del campeonato chileno"; recalcó tajantemente el ex mundialista.

El ex futbolista siguió con sus argumentos y estos están enfocados en que antes era otra plusvalía la de jugadores que llegaban a nuestro mercado. Su aporte a los jóvenes y por cierto la calidad de torneo que se jugaba era algo único.

"Nosotros estamos muy limitados en el sentido que no se pueden traer jugadores extranjeros para que muestren algo diferente. Antes venáin jugadores como Néstor Isella, Elson Beiruth... muchos jugadores buenos de la época que te enseñaban y aprendías de ellos. Ahora son pocos los que te pueden aportar algo, solo los argentinos que de por sí no calzan mucho en su fútbol y por eso llegan acá. Pero ya no están los Gorosito, Acosta. Son pocos los casos, como Lucero por ejemplo", sentenció Gamboa.

ver también Jurado del Festival de Viña tendrá su propio Superclásico entre albos y azules

También fue consultado respecto a la expectativa que tiene sobre Universidad de Chile. El ex comentarista reconoció que le tiene fe a esta U de Mauricio Pellegrino. "No creo que la U sufra este año con el descenso. Si bien, no son grandes costos lo que se pagó por algunos refuerzos, fueron las posiciones indicadas. Me gusta Zaldivia que de Colo Colo lo echaron, es un buen central. Habrán buenas duplas de centrales, tenemos un buen equipo y pelearemos los primeros lugares", sentenció.

Gamboa le tiene toda la fe del mundo a Zaldivia (Agencia Uno /Prensa Universidad de Chile)

Finalmente, habló de Magallanes, la nueva sensación del fútbol criollo y espera que tanto ellos como otros equipos puedan repuntar y volver a enaltecer nuestro balompié, como en épocas de antaño. "Puede ser una sorpresa, el campeonato es largo. Se enfrentarán con equipos de primera que tienen otras características. Le ganaron la copa a Colo Colo, así es que van bien. Me gustaría ver a otros equipos de mi época que representan a alguna ciudad que es bien futbolera", cerró.