Colo Colo tuvo un positivo debut en el campeonato nacional tras imponerse en el cierre del partido por 2-0 ante Everton de Viña Del Mar en el estadio Monumental.

Desglosando este encuentro, el comentarista de Radio ADN, Juan Cristobal Guarello comentó lo sucedido en la victoria de los Albos y alabó el buen actuar que ha encontrado en el delantero argentino, Juan Martín Lucero.

"Es un jugador inteligente para moverse, muy colectivo y bueno, llegó el momento cuando le quedó y hasta definió con lujo, me parece que hizo un buen partido", inició indicando el comentarista.

Ante esto, Guarello destacó su labor personal en esta jornada, ya que participó en los dos tantos que anotó el Cacique en esta jornada

"Hoy participa en los dos goles, primero como va a chocar con el central de Everton, que lo saca de la jugada en el gol de Oroz y en el segundo lo anota él directamente", alaba Guarello a Lucero.

El comentarista explicó el gran trabajo que realiza el atacante argentino, el que considera que no es tan destacado a la vista de los espectadores, pero que no deja de ser importante para el funcionamiento del equipo.

"Su labor por momentos es oscura, no muy visible, no se nota tanto porque no le llegan tantos balones, pero siempre tiene a los centrales distraídos, a los centrales trabajando, como lo que hizo en el partido con la UC, no se estaciona, va al choque y desgasta", destacó.

Juan Martín Lucero anotó su primer tanto oficial con la casaca de los albos y buscará seguir marcando a lo largo del campeonato, para así afianzarse como el delantero que tanto buscaba Gustavo Quinteros para el equipo.