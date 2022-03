Universidad de Chile vivió una pesadilla en el Estadio Monumental volviendo a caer frente a Colo Colo en un partido que no se vio por donde poder acortar la diferencia en lo deportivo.

Universidad de Chile no pudo culminar una buena actuación deportiva en la nueva versión del Superclásico que se disputó durante el fin de semana. Los azules fueron goleados a manos de su archirrival por un claro cuatro a uno, que terminó por ir colmando la paciencia de los fanáticos bullangueros, quienes a través de las redes mostraban su descontento con el presente del equipo.

En el análisis táctico, el periodista Juan Cristóbal Guarello durante el programa Los Tenores de Radio ADN entregó su opinión al respecto por el rendimiento que mostró el equipo comandado por Santiago Escobar y lo comparó con aquel que saltó a la cancha en Rancagua durante el último Superclásico.

“La U no tiene nada de mitad de cancha para atrás y ayer se manda un carril Escobar haciendo jugar a Brun con Seymour. Brun aparte de pegar chuletas como loco donde el juego le pasaba por el lado y Seymour ya no está, puede ser que cuando el equipo vaya ganando quieras hacer conjunto en el mediocampo, agrupar gente, pueda servir”, comenzaba explicando el comentarista.

“Pero cuando recibe siempre solo Gil, que recibe siempre solo Solari, que cada vez que encaraba Colo Colo podía meter una pelota en profundidad o una pelota filtrada. Ojo que sí Colo Colo estaba más preciso, hubo un momento en que el partido estaba para seis a cero. Si ellos venían mejor, porque igual venían con ciertas dudas. Este equipo de la U fue peor incluso que el que jugó en Rancagua el clásico”.

Respecto al esquema que preparó Santiago Escobar para aquel compromiso, señaló que “Claro se culpa a Escobar que tiene culpa grande, se culpa a Roggiero, hay una culpa de los dirigentes también porque duela a quien le duela, el plantel fue armado por un empresario, se llevaron y trajeron a jugadores, le trajeron dos jugadores de Huachipato, le trajeron un volante central uruguayo que fue lo que quedaba”.

No quedaba todo ahí, producto de que además agregó que “Lo que sí, hay dos cosas que son fundamentales; primero, es que nadie puede decir ‘a es que el diario del lunes’, esto fue advertido hace rato que la U armó mal el plantel. De la mitad de cancha para arriba es interesante, lástima que Jeisson Vargas esté lesionado, pero me parece que los dos puntas andan bien, ayer Palacios no hizo un buen partido, pero la U se generó ocasiones de gol”.

Sobre este mismo punto, el profesional destacó que “No fue un buen partido de Falcón por ejemplo, pero de la mitad de cancha para atrás tiene tres centrales la U, tiene tres centrales y habrá algún juvenil por ahí, un lateral izquierdo o dos si hacen jugar a Gallegos como lo hicieron jugador en México en algún momento y un lateral derecho que es Andía, a menos que quieran hacer jugar al Pitu Contreras”.

Finalmente, para contextualizar su opinión al respecto, sentenció que “Uno no sabe lo que se habla al interior del Centro Deportivo Azul, pero evidentemente hay algo que no se está haciendo bien, hay un mensaje que no está llegando porque la U ha hecho malos partidos este año y eso se va profundizando, pero ese nivel de fragilidad, después del primer gol lo sientes, en el segundo queda casi tirado, en el tercero en el suelo y el penal perdido lo liquida”.