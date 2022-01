Juan Pablo Gómez no será parte de Unión Española en la temporada 2022, luego de que el lateral derecho y la dirigencia hispana no llegaran a un acuerdo para su continuidad, poniéndole término a una relación que duró 5 años entre el jugador y el club.

En conversación con ESPN, Gómez contó la sensación que le quedó tras no renovar con Unión: “Me dolió mucho y no pienso esconderlo, Unión para mi significa todo, el club que me abrió las puertas de prácticamente estar en uno de los equipos más importantes en chile. Mi relación con el club y la gente fue increíble, siempre me sentí feliz, a gusto. Pero en algún momento hay que hacer el click y dar vuelta la página y seguir”, aseguró.

Al ser consultado sobre si cree que Unión hizo lo posible por retenerlo, Gómez fue enfático en decir que “Yo creo que no. Yo trato de ser lo mas sincero posible y sin herir a nadie, pero no hubo un real interés, lo que estaba pidiendo no era nada tan complicado de hacer. Creí que Unión lo iba hacer y me sorprendí cuando no lo hizo, fue un golpe con la realidad y por otro lado satisfecho y contento que haya varios otros clubes que se interesen en mí”.

Si bien aún no sabe lo que será de su futuro, aseguró que está avanzado con un club nacional y tiene opciones al otro lado de la cordillera por contar con nacionalidad argentina: “Han salido un par de cositas. Estoy hablando con un equipo acá en Chile que estamos bastante avanzados, han mostrado muchísimo interés y actualmente estoy manejando dos opciones de Argentina que me seducen mucho por lo que significa el fútbol argentino y después porque además no uso cupo de extranjero y están interesados por ese lado”.

Lo concreto es que Juan Pablo Gómez no seguirá en Unión Española y deja al club después de más de 100 partidos disputados con la camiseta roja, en donde anotó 5 goles y nunca fue expulsado en el equipo de Santa Laura. ¿Su futuro? Debería decidirse en los próximos días según informó él mismo.