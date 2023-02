Jugador campeón con la U detalla su particular llegada a los Azules: "Me dijeron que no había mucho dinero, al otro día fui y firmé"

Para la gran mayoría de los jugadores de fútbol uno de sus principales sueños dentro de su carrera es jugar en uno de los respectivos equipos grandes de su país, algo que pudo conseguir Marco Estrada, quien ya alejado de la pelotita, confesó como se dio su gran deseo de poder vestir la camiseta del equipo de sus amores.

Universidad de Chile ha sido el gran amor que ha tenido el ya retirado jugador y en dialogo con Las Últimas Noticias, reveló como se fue dando su llegada al conjunto ‘Laico’ en el año 2007, en la que declaró sin ningún tipo de duda que esta oportunidad le cambió su vida, debido a que vivía un duro momento en Everton de Viña del Mar.

“Llegar a la U me cambió la vida, Pablo Tallarico, un representante me dijo que si no firmaba con Everton no iba a jugar más Y esos últimos seis meses en Everton no me pagaron y me hacían entrenar en una cancha de tierra”, comenzó declarando Estrada.

Explayándose en lo que fue su arribo a la U, el ‘Cañonero’ detalló en que recibió la llamada de un histórico del club como lo es Sergio Vargas para poder llegar al equipo de sus amores, en la que no le importó nada el escaso dinero que tenía el club en ese entonces y agarró sus maletas para hacer realidad su sueño de jugar en el ‘Romántico Viajero’.

Marco Estrada valora su paso por la U | Foto: U. de Chile

“Me llamó Sergio Vargas un 28 de diciembre para ver si quería irme a la U, que no había mucho dinero. Yo, fanático de la U, me fui al otro día y firmé. Estuvimos con Salvador Capitano y después llegó el Lulo (Jorge) Socias, con quien no me llevaba desde los tiempos que fue entrenador en Everton”, confesó en LUN.

Finalmente, Estrada habló como fue su estadía dentro del equipo, con el que fue campeón del apertura 2009, en donde reveló que en un comienzo le costó poder obtener su oportunidad, la cual esperó con calma y cuando le llegó, no la desaprovechó y se consolidó como jugador titular de la U.

“(Arturo) Salah me dijo que no jugaba con laterales ofensivos y que yo era más ofensivo que defensivo. Él sabía que jugaba de contención, pero que tenía que esperar mi oportunidad. La esperé, tuvo una lesión el Colocho (Manuel) Iturra y el Chino (Christian) Martínez. El primer partido que jugué de volante fue en una Copa Gato en La Serena contra Colo Colo. Hice dupla con el Kike (Jorge) Acuña. Y ahí no salí más”, cerró.