El ex jugador cruzado y flamante nuevo entrenador del Santiago City FC, Jorge 'Kike' Acuña, habló sobre su nuevo desafío y las ganas que tiene de poder dirigir a Universidad Católica en algún momento.

La semana pasada, el Santiago City FC oficializó a Jorge ‘Kike’ Acuña como flamante nuevo director técnico para la temporada 2023, en donde el cuadro de la comuna de Las Condes disputará la cuarta categoría del fútbol chileno y buscará acercarse al profesionalismo.

El equipo capitalino será la segunda aventura del ex jugador de Universidad Católica como director técnico, después de haber dirigido por un breve tiempo a Unión San Felipe, club donde también militó como jugador profesional.

Kike Acuña tendrá su segunda experiencia como DT y sueña con volver a la UC. | Foto: Agencia UNO

Consultado en Deportes 13 sobre cómo jugará su equipo, aclara: “Será un equipo de buen trato de balón, yo me formé en Católica por lo que me gusta el buen trato al balón. Un equipo que sea protagonista, agresivo en el buen sentido de la palabra, luchador, corredor, metedor, a la hora de perder el balón debemos recuperarlo lo más rápido posible. Cuando se tenga el balón en nuestro poder administrarlo de buena forma, eso es lo que va a caracterizar a mi equipo para la temporada”.

Acuña tiene grandes ambiciones en su nuevo desafío profesional, asegurando que “Quiero ser campeón con Santiago City. Llego a este club para lograr el segundo campeonato consecutivo. La idea es subir al profesionalismo”.

Kike Acuña quiere entrenar al club que lo llevó al estrellato: “Obviamente después quiero volver a San Carlos de Apoquindo y quiero irme al extranjero. Sueño en grande, me gustaría tener una posibilidad en la Selección Chilena, pero se ve lejano para todos. Cuando me inicié en el fútbol con 11 años me prometí hacer todo lo que acabo de comentar, lo logré como jugador cuando nadie creía, lo mismo conseguí como jugador y más lo quiero conseguir como entrenador”, remató.