La salida de Juan Martín Lucero sigue generando ruido en el Estadio Monumental, toda vez que la figura excluyente del Cacique durante el 2022 no se presentó a los entrenamientos, armó sus maletas y se fue para nunca más volver.

En el día de ayer, el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stohwing, en compañía de Daniel Morón dieron una extensa conferencia de prensa en donde explicaron el caso del Gato y los pasos que adoptarán de aquí en adelante.

“Lucero se tiene que ir sí o sí, encuentro impresentable que un jugador que le hayan pagado 450 mil dólares hace pocas semanas y Morón se haya juntado en varias oportunidades para decirle que lo que estaba haciendo era incorrecto lo haya seguido haciendo, mandando una carta a última hora”, avisó Patricio Yáñez en Deportes en Agricultura.

Pato Yáñez le saca tarjeta roja a Lucero en Colo Colo. | Foto: Agencia UNO

El ex albo siguió en su discurso: “Entiendo que tiene un ofertón, en mover la mesa, en generar todo esto. Él sale con ganancias porque va terminar indemnizando, pero me parece que un jugador -da lo mismo la institución- se le tiene que respetar y Lucero, mal asesorado, está sacando ventaja con un contrato millonario y ensucia todo lo que él había hecho y aportado al fútbol chileno”.

En el cierre, simplemente lo destrozó en duros términos: “Lo que el jugador está consiguiendo de mala manera es decir ‘yo no quiero seguir y terminemos contrato’. Él quiere en el fondo generar este conflicto, ‘no me van a tener a la fuerza y no voy a ser un rehén’. En ese revoltijo, Colo Colo ya le pagó 450 mil dólares al jugador, no al club. Hay que ser muy cara dura”, sentenció.

La teleserie de Lucero, Colo Colo y Fortaleza está lejos de acabar y en las próximas horas podría haber novedades sobre si el delantero finalmente llegará a Brasil y todo el lío judicial que eso podría acarrear en el corto plazo.