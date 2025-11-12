El nombre del delantero argentino Juan Martín Lucero volvió a instalarse con fuerza en el entorno de Colo Colo, a poco del inicio del tan ansiado mercado de fichajes.

El atacante trasandino, actualmente en Fortaleza de Brasil, no vive su mejor momento en el fútbol brasileño, donde su equipo pelea por evitar el descenso, lo que ha abierto la puerta a distintas especulaciones sobre su futuro.

En ese escenario, desde Chile surgieron versiones que lo vinculan a Universidad de Chile y nuevamente al Cacique, club donde dejó una importante huella deportiva, pero también una salida polémica.

Lucero supo ser goleador y campeón con Colo Colo | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Su abrupta partida a inicios de 2023, pese a tener contrato vigente con los albos, generó un conflicto legal y un profundo malestar en la dirigencia y en los hinchas.

Nicolás Peric le cierra la puerta en la cara a Juan Martín Lucero en Colo Colo

El posible retorno del “Gato” ha provocado un fuerte debate entre los fanáticos y analistas del fútbol nacional. Durante el programa Pauta de Juego de Radio Pauta, Nicolás Peric fue tajante al referirse a la posibilidad de que Lucero regrese a Macul, dejando frases que no pasaron desapercibidas.

“El tipo se arrancó, es como traer a Jorge Sampaoli. ¿No hay más jugadores en el mundo? ¿El que nos hace cualquier cosa lo perdonamos? Busquen más jugadores, no sean pajarones muchachos”, lanzó el exarquero con su habitual tono frontal.

Y luego agregó con dureza que “Juan Martín Lucero se fue mal, después lo quieren traer de vuelta. ¿En qué cabeza cabe? Lucero buen jugador, pésima persona. Hasta luego”.

Las palabras de Peric reflejan el sentir de una parte de la hinchada alba, que aún no perdona la salida del delantero y considera que su regreso sería una señal equivocada para el club.