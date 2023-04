Ex portero de Universidad Católica y Colo Colo, Paulo Garcés, recordó la final del Clausura 2009 que perdió la UC a manos del Cacique, en donde asegura que aún no encuentra respuesta para lo sucedido en el Estadio Santa Laura.

Paulo Garcés aún no olvida la final del Clausura 2009 que se le escapó de las manos a la UC: "No sé qué pasó, nos vinimos abajo"

Universidad Católica y Colo Colo protagonizarán en el día de mañana el compromiso más atractivo de la Fecha 10 del Campeonato Nacional 2023, cuando se vean las caras en el Estadio Santa Laura en una nueva versión del clásico entre ambas escuadras.

Uno que supo defender los colores tanto de la UC como los del Cacique es Paulo Garcés, portero que actualmente milita en Deportes Valdivia y quien se dio el tiempo para conversar con ADN Deportes sobre el partido de mañana.

“Me tocó jugar por los dos clubes, pero sí, no me tocó jugar a favor de la UC en San Carlos de Apoquindo, aún no se autorizaba, entonces es un partido distinto, todos saben que es un clásico independiente de cómo venga el rival”, aseguró Garcés.

Paredes hizo sufrir a Garcés esa jornada. | Foto: Archivo

El portero cree que los cruzados estarán bien resguardados con su público en Independencia: “Se hace sentir mucho la gente de la UC en el estadio, por ese lado están en igualdad de condiciones, considerando que ambos no vienen en su mejor momento. Va ser un partido muy entretenido, que todos queremos ver, que todos queremos analizar”.

Garcés no olvida la espina clavada de la final del Torneo de Clausura 2009, en donde los albos derrotaron a la UC en Santa Laura y se quedaron con el título de campeón: “De verdad que es un recuerdo amargo, que queda como para olvidarlo. En ese tiempo se jugaban los play-off, fuimos al Monumental y empatamos 2-2 y jugué un gran partido, el gol de visita valía doble”.

“Llegamos a Santa Laura y partimos ganando al minuto y después no sé qué pasó, nos vinimos abajo, es un recuerdo no grato para mí”, recordó con gran pesar en el cierre lo que pudo haber sido una nueva estrella cruzada.