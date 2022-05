El comunicador se refirió al grueso error de Brayan Cortés en el partido entre Colo Colo y O'Higgins, en donde lo comparó con los inicios de Claudio Bravo y aseguró que, si no fuera por el ex Deportes Iquique, los albos se hubiesen comido la peor derrota internacional en su historia.

Pelotazo le presta ropa a Brayan Cortés tras el error ante O'Higgins: "Si no es por él, Colo Colo habría sufrido la peor derrota de su historia ante River"

El partido entre O’Higgins de Rancagua y Colo Colo el domingo pasado estuvo marcado por los infortunios y el juego brusco. Antes de los cinco minutos, una pelota que parecía sin ningún problema para Brayan Cortés se transformó en un grueso error y la apertura de la cuenta para los rancagüinos.

De ahí en más, vino la expulsión de Gabriel Costa, la de un jugador de O’Higgins y no fue hasta bien entrado el partido que el Cacique pudo equiparar las acciones para llevarse un punto de Rancagua que le permite seguir al tope de la tabla de posiciones, pero compartiendo ese lugar con Unión Española y Ñublense.

En el panel de Equipo F de ESPN se habló de la ‘macana’ de Brayan Cortés y fue ahí donde Jorge ‘Pelotazo’ Gómez alzó la voz y dijo: “No es un arquero perfecto y ninguno lo es. De hecho, cuando Claudio Bravo debutó en Copa Libertadores el 2003 con Jaime Pizarro, recuerdo que después sufrió goleadas terribles como con Temuco 5-1 y la gente decía ‘de donde sacaron a este arquero’ y hoy es lo que es”, dijo con seguridad.

Cortés fue de lo más destacado de Colo Colo en Argentina. | Foto: Agencia UNO

Pelotazo aseguró que, si no fuera por el ex Deportes Iquique, el Cacique se hubiese devuelto con un saco de goles y con goleada histórica de Buenos Aires, diciendo que “Bueno, tranquilos: si no es por Brayan Cortés, Colo Colo habría sufrido la peor derrota de su historia internacional contra River Plate. Perdió 4-0 y atajó por lo menos tres. ¿Se puede equivocar? Se puede equivocar”.

“Justo se da en un partido donde Quinteros guarda jugadores, tiene que sacar a otros por lesión pensando en el encuentro con Fortaleza y a los diez minutos estaba perdiendo 1-0 y con un jugador menos, se le vio complicado pro fue un punto ganado”, cerró el comunicador.

Brayan Cortés y sus compañeros tendrán este miércoles la gran oportunidad de lavar heridas por el partido ante River Plate y el empate ante O’Higgins este miércoles cuando se jueguen la clasificación a los octavos de final de Copa Libertadores. El Cacique está obligado a dejar los tres puntos, de lo contrario, irá a Copa Sudamericana.