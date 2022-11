Arturo Vidal vivió una polémica celebración de la Copa Libertadores junto al plantel de Flamengo, en donde se veía visiblemente con alcohol en el cuerpo y, tras eso, se volcó a sus Redes Sociales poniendo un manto de duda sobre su futuro en la Selección Chilena.

“Yo no le hago caso a Arturo Vidal por su declaración porque antes declaró que iba jugar hasta los 40 años en la Selección, entonces que ahora venga a decir con soberbia para poner el barómetro del hincha si quieren que siga o no… si no depende de los hinchas, depende del entrenador”, aseguró Leonardo ‘Pollo’ Véliz en conversación con Bolavip Chile.

El ex mundialista con La Roja no tuvo piedad contra el King y su actitud: “Para mí es una jugarreta, está jugando. No me lo tomo ni en serio porque un jugador que viene siendo reserva los últimos tres años, no es titular y acá nos engañamos. Necesitamos referentes con mayúscula, no con minúscula. Habla como si fuera indispensable en la Selección y a lo mejor sí, porque no hay quién lo reemplace, pero va para abajo cada vez más”.

Vidal viene de ser campeón con Flamengo en la Copa Libertadores. | Foto: Getty Images

“¿Nadie dice nada de los videos? Borracho arriba del bus y nadie dice nada, todos le aceptamos y todos le aplaudimos para nada. Para mí no es referente hoy día, aunque la FIFA diga que está dentro de los 8 mejores del mundo, eso es marketing y lo maneja muy bien, pero yo no estoy con eso”, siguió con la metralleta cargada el Pollo Véliz.

En el cierre, Véliz avisa que Vidal ya no está para la alta competencia como hace un par de años, asegurando que “Yo no me olvido que él dijo que quería jugar con la Selección hasta los 40 años y ya ha bajado su nivel, los entrenadores y su físico ya no le permite los 90 minutos con el fragor que jugaba antes. Él quiere que lo arropen, que lo apañen como dicen los cabros, por eso mandó un discurso”.

Arturo Vidal ya viajó a Europa para sumarse a los trabajos del cuerpo técnico de Eduardo Berizzo que tendrá que ver el Mundial de Qatar 2022 por la tele y conformarse con los amistosos ante Polonia y Eslovaquia en el viejo continente.