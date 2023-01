Gustavo Quinteros al fin tendrá al delantero que pidió para la temporada 2023 después de la salida de Juan Martín Lucero, toda vez que el paraguayo Darío Lezcano ya se encuentra en el país para sumarse a los albos.

El ex jugador del FC Juárez llegó esta mañana a suelo nacional y habló escuetamente con la prensa sobre su llegada a Colo Colo, la cual está pendiente de sus exámenes médicos que debería aprobar sin problema.

Consultado por las motivaciones de cara a un nuevo desafío con los albos, Lezcano aseguró que “El desafío de la Libertadores y el Campeonato Nacional” fueron sus motivaciones y que llega físicamente “Bien, hice mi pretemporada muy bien y estoy en ritmo de competencia”.

Lezcano llega con ritmo a Colo Colo. | Foto: Getty Images

¿Expectativas?: “Hacer bien las cosas primeramente y después ayudar al equipo para lograr grandes cosas. Presión no, desafío sí; hay que hacer bien y si el entrenador me pide es por algo y hay que dar el doble”.

En el cierre, Lezcano aseguró que no dudó con la oferta del Cacique y reveló otro motivo que lo acercó a Chile: “Estaba haciendo bien las cosas y cuando se me presentó, no lo dude porque ya llevo 15 años afuera y quiero acercarme a mi país”, remató.

ver también Bose pone los paños fríos tras desastroza derrota alba

Lezcano se someterá a los exámenes de rigor durante esta jornada y pretende ponerse a disposición de Gustavo Quinteros para, por qué no, ser considerado ante Ñublense el próximo lunes en el Estadio Monumental.