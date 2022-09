No es novedad que el fútbol chileno está lejos de volver a ser protagonista a nivel sudamericano. Las últimas campañas de los equipos chilenos en los torneos internacionales ha sido muy paupérrima en la última década, salvo excepciones.

En ESPN F90 Chile, se debatió sobre este escenario y lo lejo que está nuestro fútbol en relación a los brasileños y argentinos. Waldemar Méndez entregó su opinión y apuntó a uno de los factores para tener un salto de calidad mejor.

El comentarista asegura que es la calidad de jugadores extranjeros que llegan a nuestro país y puso como ejemplo a Colo Colo, quien ha traído jugadores de Vélez Sarsfield, actual semifinalista de Copa Libertadores.

"Los jugadores que llegan a Chile, a uno de los equpos más grandes del país, son suplentes en Vélez. Acá, Colo Colo trajo a Lucero, que era prácticamente suplente en Vélez. Trajo a Bouzat que era suplente en Vélez, jugaba pocas veces de titular, a Amor. Gil era suplente en Rosario Central", dijo Méndez.

"Si quieres me pones las ligas, pero los que llegan acá en Chile son suplentes en Vélez o no son titulares inamovibles. No pongan que es solamente la liga, también es la categoría de jugadores con la cual conformas tu plantel estelar", agregó.

El comentarista puso de ejemplo a Colo Colo | Foto: Agencia UNO

Finalmente, algunos compañeros de sus compañeros de panel, aseguraron que es por un tema monetario el que también impide tener jugadores de mayor calidad. No obstante, el ex portero no comparte del todo en eso.

"Yo digo que si te conformas solo con que no hay dinero, empiezas a ver que no hay gestión para realmente algún día, ni siquiera Copa Libertadores, pero para ir a ganar una Copa Sudamericana", cerró.