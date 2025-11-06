El polémico episodio protagonizado por Lucas Assadi en la derrota por 1 a 0 de Universidad de Chile ante Universidad Católica en el Clásico Universitario sigue generando debate.

El talentoso volante del Romántico Viajero fue protagonista de un incidente antideportivo, luego que los hinchas cruzados le lanzaran varios insultos. ¿Qué hizo el formado en la U? Lanzó un escupo, el cual finalmente no alcanzó a impactar en el simpatizante rival.

El volante de 21 años fue castigado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP con tres fechas de suspensión, una decisión que generó una ola de críticas en el mundo del fútbol chileno.

En el mismo partido, Lucas Assadi sufrió un grave desgarro | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Waldemar Méndez le pega un raspacachos a Lucas Assadi

A raíz de esta sanción, el exarquero y comentarista Waldemar Méndez consideró que el Tribunal fue demasiado blando y que la actitud del oriundo de Puente Alto es inaceptable.

“¿Sabes qué? Creo que se quedaron cortos con el castigo a Lucas Assadi, ese tipo de actitud hay que erradicarla de los jugadores profesionales. Esto no aporta para él como un jugador de exportación”, dijo Méndez en el programa Futuro Fútbol Club de Radio Futuro.

El exmeta cerró su análisis con una frase contundente, subrayando que el castigo pudo ser mucho más severo: “Lo salvó que no le llegó el escupo. Increíble. Si le llegaba eran seis fechas”, concluyó Méndez.

En síntesis…

Waldemar Méndez fue tajante al analizar el castigo a Lucas Assadi tras el Clásico Universitario.