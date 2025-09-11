Universidad de Chile ya empieza a prepararse para su próximo gran desafío, el cuál es la Supercopa ante Colo Colo, en el que los ‘Azules’ buscan poder sumar su primer título en esta jornada ante su clásico rival, en el duelo que se disputará en el Estadio Santa Laura.

Este partido, ha tenido un importante cuestionamiento, en el que por parte de la U no se han mostrado muy de acuerdo con disputar este duelo en esta fecha, debido a que es el único equipo chileno en competencias internacionales y siente que no se ha considerado aquel punto por parte de la ANFP.

Ante lo que ha sido este debate, el ex futbolista Waldemar Méndez tomó la palabra en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro, en la que le dejó un importante mensaje a la Universidad de Chile, en la que le pide jugar este duelo y que incluso, indica que le podría venir bien pensando en su duelo ante Alianza Lima.

“Es exagerado, hasta le vendría bien jugar a la Universidad de Chile con lo poco que ha jugado en este último tiempo. Tiempo de recuperación va a tener”, declara.

Méndez le pide a la U jugar | Foto: Photosport

Finalmente, Méndez menciona que este duelo ante Colo Colo puede ser importante para que la U llegue con ritmo competitivo para su serie ante Alianza Lima, en la que los ‘Azules’ han podido jugar muy poco en las últimas semanas, algo que sin duda puede ser preocupante.

“Jugó un tiempo contra Independiente, luego el Superclásico y ahora sería este partido”, cerró.