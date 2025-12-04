La comentada partida de Gustavo Álvarez de Universidad de Chile generó un fuerte remezón en el Centro Deportivo Azul (CDA) y continúa provocando análisis y debate en el medio futbolístico.

El técnico argentino comunicó en la conferencia previa al duelo ante Coquimbo Unido que no seguirá en el club una vez finalizada la presente temporada, un anuncio que tomó por sorpresa incluso a parte del entorno azul y que abrió un nuevo frente en la recta final del torneo.

Mientras el plantel del Romántico Viajero se enfoca en su decisivo partido ante Deportes Iquique —donde buscarán conseguir la clasificación como Chile 2 a la Copa Libertadores— las repercusiones por el mensaje del DT no han cesado.

Gustavo Álvarez despidiéndose de los hinchas de la U que llegaron hasta el estadio Santa Laura | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Las duras palabras de Waldemar Méndez sobre Gustavo Álvarez

Uno de los que reaccionó fue el exarquero y comentarista Waldemar Méndez, quien cuestionó abiertamente la forma y el fondo del anuncio del entrenador, poniendo en duda la coherencia del mensaje en medio del momento deportivo que vive la U.

“Él dice que era su última conferencia en el CDA y a mí me parece más una excusa, porque basta que quiera hablar en conferencia y van a llegar todos los medios en cualquier momento”, señaló en Radio Futuro, poniendo en duda la sinceridad del mensaje del DT.

Sin embargo, sus críticas no terminaron ahí. Méndez apuntó directamente al vínculo del DT con el hincha azul, el cual ha destacado reiteradamente durante la campaña.

“Me hizo mucho ruido y lo uno con los hinchas. Él dice que respeta a los hinchas, saluda a los hinchas tras el partido, y a mí me parece que es una tomada de pelo porque les está diciendo que se quiere ir de su club y después los estás saludando en el Santa Laura. A mí me parece que está usando al hincha”, lanzó con dureza.

En síntesis…

La salida anunciada de Gustavo Álvarez sigue generando repercusiones en la U.