Coquimbo Unido se entrena pensando en el vital compromiso que tendrá este domingo ante O’Higgins de Rancagua, donde el cuadro pirata podría proclamarse campeón del fútbol chileno si se dan unos resultados.

En concreto, el equipo dirigido por Esteban González podría ser el nuevo monarca del fútbol chileno si Universidad Católica y Universidad de Chile empatan en el Clásico Universitario y luego los piratas vencen a O’Higgins en la ciudad histórica.

Coquimbo viene de derrotar a Colo Colo. | Foto: Photosport

Pese a que tanto el DT como el equipo están con la concentración puesta en el fútbol, fue el mismo Esteban González quien vivió una desagradable situación el día de ayer en el sector de La Herradura donde reside.

Según informa El Mercurio, el DT habría sufrido un robo y le sustrajeron pertenencias de su vehículo. Su vecino, el concejal de la comuna Felipe Carrazana, comentó que “Lamentablemente, en la madrugada un delincuente ingresó al condominio, rompiendo el parabrisas trasero de mi auto y el de mi vecino”.

En el cuadro pirata esperan que esta triste situación no saque de foco a Esteban González y sus dirigidos, quienes tienen la mente puesta en hacer historia este fin de semana y entregar el primer título de Primera División a la Región de Coquimbo.

Coquimbo Unido en la tabla

Coquimbo Unido marcha en el primer lugar de la tabla con 62 puntos, seguido de Universidad Católica que tiene 45 unidades. Si los piratas ganan y la UC empata ante la U, serán los nuevos monarcas del fútbol chileno.