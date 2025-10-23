La Liga de Primera 2025 está al rojo vivo y este fin de semana se vivirá una emocionante jornada de fútbol, la cual podría dejar a Coquimbo Unido como el flamante campeón del fútbol chileno por primera vez en su historia.

Originalmente, el partido de Coquimbo Unido ante O’Higgins de Rancagua en la sexta región estaba pactado para el sábado a las 8:30 de la tarde, pero, en visto de que si se daban resultados el cuadro coquimbano podría ser campeón, el duelo fue reprogramado.

O’Higgins viene de un triunfo clave ante Iquique. | Foto: Photosport

Ahora, coquimbanos y rancagüinos se medirán el domingo después de que se dispute el Clásico Universitario, algo lógico para que el duelo tenga más emoción, pero que no gustó para nada en el cuadro celeste.

En declaraciones recogidas por El Mercurio, Pablo Hoffman, regente de O’Higgins, se quejó y denunció presiones por parte de la ANFP: “Fuimos conminados en la mesa que, si no lo hacíamos, el partido se iba a jugar de todas maneras. Eso significaba en otro estadio, en otra ciudad y sin nuestros hinchas”, dijo.

Lo cierto es que, más allá de las quejas, el compromiso se desarrollará el domingo y O’Higgins permitirá a 1.500 hinchas de Coquimbo Unido en el Estadio El Teniente que podría ver a un nuevo campeón del fútbol chileno de manera inédita.

O’Higgins vs. Coquimbo Unido, día y hora

El partido entre el súper líder Coquimbo Unido y O’Higgins en Rancagua se disputará este domingo 26 de octubre a las 6:30 de la tarde, compromiso válido por la Fecha 25 de la Liga de Primera 2025.