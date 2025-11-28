Bastante preocupación generó en el fútbol chileno la situación médica del ex entrenador de la selección chilena, Nelson Acosta, quien fue internado de urgencia por razones que hasta ahora se desconocían.

Durante la mañana de este viernes se dio a conocer que el otrora entrenador de La Roja fue llevado de urgencia a la clínica Isamédica de Rancagua.

Con el correr de las horas, desde el mismo centro médico entregaron un primer reporte respecto a la situación del ex adiestrador de 81 años.

Según dio a conocer a Radio ADN, Rodrigo Carrasco, jefe de comuniciones de la clínica, Acosta “entró en la mañana a Urgencia porque tuvo una baja en su frecuencia cardíaca. Fue estabilizado, no a nivel óptimo, pero bastante mejor”.

“Como arrastra un Alzheimer que le genera patologías asociadas, fue pasado a la Unidad de Pacientes Críticos, también por un tema de seguridad y resguardo”, agregó.

“Ha estado varias veces en la clínica, hay que monitorearlo bien y estabilizar al 100% antes de un eventual alta… No parece ser nada grave, pero hay que estar atento porque es un paciente con antecedentes. Está hospitalizado, estable dentro de su delicado estado de salud”, concluyó.

Cabe recordar que el ex entrenador campeón con Cobreloa y Everton había sido sometido a una traqueotomía hace siete meses.

