Una importante noticia es la que se acaba de confirmar hace unos instantes dentro del fútbol español, en donde el gran protagonista es el entrenador nacional Manuel Pellegrini.

Desde España, el Real Betis hizo oficial hace unos instantes la renovación del ‘Ingeniero’ hasta el 2027, colocando punto final al misterio sobre el futuro del estratega chileno, el que era fuertemente vinculado a la Selección Chilena.

“El Real Betis Balompié y Manuel Pellegrino han ampliado su vinculación por una temporada más. De esta manera, el entrenador chileno dirigirá al equipo bético hasta junio del 2027“, informaron en su sitio web.

El DT nacional se decantó finalmente por mantener su proceso dentro del conjunto español y le pone pausa a lo que es su gran sueño, el que es dirigir la Selección Chilena.

Pellegrini seguirá en el Betis | Foto: Getty Images

La Roja tendrá que seguir esperando

Desde la Selección Chilena sin duda que sufren con esta noticia, ya que veían con mucha ilusión lo que podía ser un posible arribo de Pellegrini al equipo de todos, pero que finalmente no será una realidad.

Ahora, en ‘La Roja’ apostarán por la continuidad de Nicolás Córdova en la banca de la Selección Chilena, algo que fue confirmado por el presidente de la ANFP, Pablo Milad, pensando en los próximos desafíos de nuestro país.

En el equipo de todos siguen soñando con la opción de Manuel Pellegrini, en la que no se rinden y ven como una gran oportunidad poder iniciar un proceso con él al finalizar su contrato con el Betis, en junio del 2027.

