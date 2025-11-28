La lista de 27 exfutbolistas que comenzarán a recibir el fondo de retiro del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) en 2025 desató una fuerte controversia. Entre los beneficiados aparece Jean Paul Pineda, exjugador que anteriormente fue formalizado por violencia intrafamiliar (VIF), lo que generó cuestionamientos y críticas hacia el proceso de selección.

Uno que alzó fuertemente la voz en medio de la polémica fue el ex arquero Roberto ‘Tomatín’ Rojas, quien hasta hace unos meses se desempeñó como gerente técnico en Deportes Temuco bajo la mano de Marcelo Salas. El recordado exportero de la U y O’Higgins, entre otros equipos, lanzó un duro dardo contra uno de los beneficiarios del fondo.

En redes sociales, Rojas fustigó el dinero -cerca de 20 millones de pesos- que recibirá el exdelantero Jean Paul Pineda, formalizado hace unas semanas por violencia intrafamiliar (VIF). El exguardameta aseguró que la ayuda gremial debería ir dirigida a futbolistas más necesitados, e incluso elaboró una lista de quienes quedaron fuera del beneficio.

“Pineda se va con un bono de $20.000.000. Nada contra él y felicitaciones, perooo…”, comenzó escribiendo Rojas en redes sociales, dejando claramente un manto de dudas sobre el beneficio que recibirá el otrora goleador.

Luego agregó a los futbolistas sin fondos de retiro: “Sergio Navarro fundador del SIFUP, muchas gracias. Leopoldo Vallejos mundialista Alemania 74, hasta luego. Patricio Toledo, el mejor de América, mejórate rápido. Jorge Aravena la mejor pegada que se ha visto, atorníllate la cadera”.

“Nelson Acosta Jugador y DT, en su casa con una enfermedad grave. Y son muchos, no era repartirse la plata, era una clínica y una casa de acogida”, agregó.

Por último, emplazó también a Claudio Bravo: “Claudio Bravo?? Él seguro donará ese dinero no porque le sobre, por principios y amor a esta actividad”, cerró.

