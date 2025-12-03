Las furiosas declaraciones de Charles Aránguiz en defensa de Universidad de Chile no quedaron exentas de polémica. Tras incendiar todo contra las autoridades, el volante encontró inmediata respuesta desde el SIFUP.

¿A raíz de que? El mediocampista azul aseguró no haber tenido respaldo desde dicha entidad en la búsqueda de reprogramaciones a lo largo de la temporada 2025.

Es por ello que Luis Marín, en su rol de presidente del sindicato, le dejó un recado. Le recordó que como organización no tienen voz ni voto en dicha labor. Se lo hizo saber al histórico futbolista.

“Conversé con él en la mañana, obviamente hay una molestia de Charles, pero él no tenía la información de que el SIFUP hace tres años fue excluido de la mesa de programación de los partidos“, detalló en Radio ADN.

Luego, complementó señalando: “Entendemos la molestia de Charles y la compartimos, porque ha sido una queja pública nuestra. Esperemos que se solucione de aquí a futuro”.

Luis Marín le respondió a Charles Aránguiz tras su enojo por el poco apoyo a Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

La furia de Charles Aránguiz en Universidad de Chile

Cabe destacar que tras el compromiso ante Coquimbo Unido, el emblema de los universitarios también cargó contra la ANFP. La molestia por el trato hacia el club que representa es evidente.

“Por eso no tengo muchas ganas de ir a esa linda gala a la que me están invitando. No estoy para darle la mano ni fingir sonrisas a personas que pudieron hacer mucho más durante el año“, cuestionó.

En resumen: