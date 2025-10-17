Volvió el fútbol chileno y con ello regresa toda la emoción de los fines de semana con nuestro apasionante balompié criollo. Audax Italiano recibió a Unión La Calera en La Florida y dejó importantes cambios en la tabla de posiciones que afectan directamente a las aspiraciones de U. de Chile por el título.

Los “Tanos” sufrieron más de la cuenta ante los “Cementeros”, ya que al término de la primera parte, se fueron en desventaja por 3 a 1 con goles de Sáes, Benegas y Jiménez para los de la V Región. El descuento del dueño de casa fue obra de Leonardo Valencia.

Sin embargo, el cuadro itálico sacó fortaleza en su localía y, tras un doblete de Vadulli más otro tanto de Germán Guiffrey, lograron imponerse por 4 goles a 3.

De esta manera, aunque con un partido más, Audax Italiano superó a Universidad de Chile y también a Universidad Católica y les arrebató el segundo lugar de la tabla de posiciones. En tanto, el cuadro calerano sigue algo complicado con 26 puntos en la undécima posición.

Así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera

Rank Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Coquimbo Unido 23 17 5 1 36 12 +24 56 2 Audax Italiano 24 13 4 7 43 36 +7 43 3 U. de Chile 23 13 3 7 47 24 +23 42 4 U. Católica 23 12 6 5 35 22 +13 42 5 O’Higgins 23 11 8 4 29 26 +3 41 6 Palestino 24 11 6 7 31 23 +8 39 7 Cobresal 23 11 5 7 30 26 +4 38 8 Colo-Colo 23 9 7 7 36 26 +10 34 9 Huachipato 24 9 4 11 36 38 -2 31 10 Ñublense 23 7 8 8 23 29 -6 29 11 U. La Calera 24 7 5 12 22 28 -6 26 12 Everton 22 5 7 10 24 32 -8 22 13 La Serena 23 5 5 13 26 42 -16 20 14 U. Española 24 6 2 16 28 46 -18 20 15 Deportes Limache 23 4 6 13 25 35 -10 18 16 Iquique 23 3 5 15 23 49 -26 14

¿Cuándo son los siguientes partidos de U. de Chile, Audax Italiano y Unión La Calera?

U. de Chile primero debe enfrentar a Lanús por Copa Sudamericana antes de volver al ruedo en la Liga de Primera. De no mediar alguna reprogramación, los azules se verán las caras con la UC el próximo domingo 26 de octubre desde las12:30 horas.

En tanto, los itálicos deberán viajar hasta La Serena para enfrentar al cuadro “Papayero”. Aquello será el sábado 25 desde las 15:00 horas.

Finalmente, Unión La Calera volverá a casa para, el domingo 26, verse las caras frente a Ñublense en el Nicolás Chahuán a partir de las 18:30 horas.