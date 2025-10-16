La Selección Chilena se encuentra en proceso de búsqueda en lo que será su nuevo entrenador para poder encabezar un proyecto desde cero, el que vuelva a colocar a nuestro país como una selección competitiva después de lo que han sido los fracasos en los últimos procesos.

Ante esto, un histórico de nuestra selección como lo es el ex futbolista, Gonzalo Jara tomó la palabra en el programa de ‘Los Tenores’ de Radio ADN y nombró a su gran candidato para la banca de ‘La Roja’, en la que pide que Chile se meta en la lucha con Perú por Gustavo Álvarez.

“Escuchar a la gente en Perú (que viene por Gustavo Álvarez), a mí me encantaría escuchar a la gente en Chile y para mí (Álvarez) es el gran favorito para mí personalmente y lo digo con mucho respeto, para dirigir a la Selección Chilena, Es alguien que está en contacto y que conoce el fútbol chileno, le ha ido bien”, comienza señalando Jara.

En su explicación, el ‘Bicampeón de América’ indicó que el estratega argentino ha sido capaz de poder hacer competitivo a sus equipos con poco, algo que sin duda lo hace destacar de sobremanera para un cargo tan importante como lo es el ser DT de la Selección Chilena.

“Con poco hizo mucho, esa es la realidad, eso destaca a un entrenador también. Álvarez tiene una cláusula, no es muy alta para una selección si se le hace un ofrecimiento”, declara.

Si no es Chile, que sea la U

Finalmente, Jara confesó que también le gustaría que Gustavo Álvarez pudiera continuar en la banca de la Universidad de Chile, para que así siga confeccionando lo que ha sido su positivo proceso dentro de la banca azul, en la que ha vuelto a hacer competir a los ‘Azules’.

“Me encantaría que siguiera un proceso en la Universidad de Chile, creo que tiene mucho más para dar, pero eso va de la mano con la mejora del plantel, esa es la mayor molestía que hoy día podemos encontrar en un entrenador que le dio estabilidad a la U, no solo en lo futbolístico, sino que también en lo dirigencial y eso va de la mano con la victorias”, cerró.