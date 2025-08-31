Bianneider Tamayo fue uno de los futbolistas más destacados en la victoria de Unión Española por 2-1 ante Ñublense. El defensor venezolano de 20 años fue importante cuando los Hispanos estuvieron con un jugador menos en el compromiso jugado en Chillán.

“Creo que fue un partido de mucha entrega, hoy desde el minuto uno literalmente todo el partido con un hombre menos. Ya el segundo tiempo emparejamos, pero me quedo con la entrega, la actitud del equipo que en el vestuario en el entretiempo siempre fue de cara arriba, de saber que lo íbamos a sacar adelante. Me quedo con eso”, destacó el zaguero en conversación con TNT Sports.

También valora lo ordenados que se mantuvieron en desventaja numérica: “La verdad sabiendo que teníamos uno menos, teníamos que aguantar un poco, ahí la idea de juego cambia, rescato muchísimo eso, el orden que tuvo el equipo”.

Además, vuelve a resaltar la mentalidad que mostraron: “Por ahí recibimos el gol en un momento crucial, terminado el primer tiempo, pero la actitud para afrontar el segundo tiempo fue siempre esa actitud de ir para adelante, cabeza arriba, de saber que lo íbamos a sacar adelante”.

Bianneider Tamayo avisa que se vienen puras finales y le tira la presión a los rivales en la lucha por no descender

Tamayo sabe la trascendencia de los ocho encuentros que quedan: “Que sepan que de aquí en adelante todas son finales, desde que empezó el segundo semestre lo vemos así. Lastimosamente algunos resultados no nos han acompañado, pero hay que seguir adelante y sumando de a tres. Ahora viene un lindo reto en casa que hay que sacarlo adelante”.

Bianneider Tamayo queda feliz tras el triunfo de Unión Española, pero sabiendo que tienen ocho finales por delante.(Foto: Photosport)

También envía un potente recado a los rivales que están más arriba que Unión Española en la lucha por la permanencia: “Estoy muy contento no sólo por la victoria, por lo que se ha venido haciendo en la semana tras semana, hubo partidos donde pudimos sacar tres puntos y no se nos dio. Quiero disfrutar esta victoria con el equipo, irnos de este viaje contentos, porque hicimos el trabajo y ahora que los de arriba sientan la presión, que aún hay Unión para rato, que va a luchar y que esto es hasta el final”.