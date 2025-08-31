Unión Española vuelve al triunfo en la Liga de Primera 2025. Con goles de Matías Marín y Pablo Aránguiz, los hispanos logran salir del fondo y escalaron un puesto en la tabla tras vencer por 2 a 1 a Ñublense.

Patricio Rubio abrió la cuenta en el encuentro a los 45′ de la primera parte, causando la enorme preocupación de una necesitada Unión Española que jugaba con uno menos desde el minuto 1′.

Sin embargo, en el complemento, la expulsión de Bernardo Cerezo a los 56′ cambió la historia para el conjunto de Independencia, logrando emparejar las acciones en el 74′ gracias a Matías Marín.

El equipo de Miguel Ramírez aprovechó el impulso y cinco minutos después, a los 79′, Pablo Aránguiz logró poner el 2 a 1 para darle un respiro a los hispanos.

Así queda la tabla de posiciones tras el duelo de Ñublense vs. Unión Española

Con este triunfo, los hispanos suman tres puntos de oro que los desmarcan del último puesto y le sacan tres de ventaja al colista Deportes Iquique. En tanto, Ñublense sigue en el décimo puesto con 29 unidades.

# Equipos PTS J Gol +/- G E P Últimas 1 Coquimbo 53 22 34:11 23 16 5 1 V V V V V 2 Palestino 39 21 28:17 11 11 6 4 V E D V E 3 U. de Chile 38 21 44:22 22 12 2 7 D V D V E 4 O’Higgins 38 22 27:25 2 10 8 4 V E V E V 5 Audax Italiano 37 22 35:30 5 11 4 7 D D V D E 6 U. Católica 36 21 33:22 11 10 6 5 V V V E D 7 Cobresal 32 21 25:23 2 9 5 7 D V D D V 8 Colo Colo 31 22 32:26 6 8 7 7 E D E E E 9 Huachipato 31 22 32:31 1 9 4 9 D V V V E 10 Ñublense 29 21 22:26 -4 7 8 6 V V V V E 11 U. La Calera 23 22 18:24 -6 6 5 11 D D E D D 12 Everton 22 21 24:31 -7 5 7 9 V D E D V 13 La Serena 19 22 25:41 -16 5 4 13 D D E E D 14 Limache 18 22 25:34 -9 4 6 12 D E D V D 15 U. Española 17 22 21:40 -19 5 2 15 D E D V D 16 Iquique 14 22 23:45 -22 3 5 14 V D E D E

Leyenda “Últimas”: Victoria Empate Derrota

¿Cuándo vuelven a jugar Unión Española y Ñublense?

Luego de la fecha FIFA de septiembre, los hispanos tendrán dos semanas de pausa para recién el día domingo 14 de septiembre volver a las canchas cuando enfrenten al Audax Italiano en Santa Laura.

Los “Diablos Rojos” por su parte, también el día 14, deberán visitar al puntero Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso.