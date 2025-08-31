Unión Española vuelve al triunfo en la Liga de Primera 2025. Con goles de Matías Marín y Pablo Aránguiz, los hispanos logran salir del fondo y escalaron un puesto en la tabla tras vencer por 2 a 1 a Ñublense.

Patricio Rubio abrió la cuenta en el encuentro a los 45′ de la primera parte, causando la enorme preocupación de una necesitada Unión Española que jugaba con uno menos desde el minuto 1′.

Sin embargo, en el complemento, la expulsión de Bernardo Cerezo a los 56′ cambió la historia para el conjunto de Independencia, logrando emparejar las acciones en el 74′ gracias a Matías Marín.

El equipo de Miguel Ramírez aprovechó el impulso y cinco minutos después, a los 79′, Pablo Aránguiz logró poner el 2 a 1 para darle un respiro a los hispanos.

Así queda la tabla de posiciones tras el duelo de Ñublense vs. Unión Española

Con este triunfo, los hispanos suman tres puntos de oro que los desmarcan del último puesto y le sacan tres de ventaja al colista Deportes Iquique. En tanto, Ñublense sigue en el décimo puesto con 29 unidades.

# Equipos PTS J Gol +/- G E P Últimas
1Coquimbo532234:11231651 VVVVV
2Palestino392128:17111164 VEDVE
3U. de Chile382144:22221227 DVDVE
4O’Higgins382227:2521084 VEVEV
5Audax Italiano372235:3051147 DDVDE
6U. Católica362133:22111065 VVVED
7Cobresal322125:232957 DVDDV
8Colo Colo312232:266877 EDEEE
9Huachipato312232:311949 DVVVE
10Ñublense292122:26-4786 VVVVE
11U. La Calera232218:24-66511 DDEDD
12Everton222124:31-7579 VDEDV
13La Serena192225:41-165413 DDEED
14Limache182225:34-94612 DEDVD
15U. Española172221:40-195215 DEDVD
16Iquique142223:45-223514 VDEDE

Leyenda “Últimas”: Victoria   Empate   Derrota

¿Cuándo vuelven a jugar Unión Española y Ñublense?

Luego de la fecha FIFA de septiembre, los hispanos tendrán dos semanas de pausa para recién el día domingo 14 de septiembre volver a las canchas cuando enfrenten al Audax Italiano en Santa Laura.

Los “Diablos Rojos” por su parte, también el día 14, deberán visitar al puntero Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso.