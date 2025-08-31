Unión Española se matriculó con un tremendo triunfo por 2-1 ante Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán. Los Hispanos consiguen tres puntos que le permiten acercarse a los equipos que hoy están manteniendo la categoría, en una lucha por la permanencia que está más emotiva que nunca.

Pablo Aránguiz fue la figura del compromiso, anotando el segundo tanto del equipo de Independencia. Después del compromiso destacó la gran entrega del plantel.

“El equipo los huev… que puso hoy día. A los dos minutos empezar con un hombre menos es muy difícil (expulsión de Milovan Celis), empezar con un resultado en contra sabiendo la situación complicada en la que estamos nosotros, es muy difícil, pero esto es lo lindo del fútbol. El equipo, me quedo con la entrega el sacrificio, con las ganas y muy feliz por eso”, dijo en diálogo con TNT Sports.

También destacó que lograron sostener hasta el tanto de Patricio Rubio: “Del primer minuto, no sé en qué minuto habrá sido, pero fue al comienzo, aguantamos bien hasta el último, hasta el tiempo adicional, que ahí creo que el Pato hace el gol”.

El capitán de la Unión Española destacó la forma que tuvieron de afrontar el segundo tiempo: “Después en el segundo tiempo salimos con otra mentalidad, sabiendo que quizás no teníamos nada que perder, porque ya íbamos perdiendo y el equipo puso eso, garra, lo que quizás no hemos tenido en otros partidos. Por suerte después emparejamos en cuanto a los hombres dentro del campo (roja a Bernardo Cerezo en Ñublense a los 56’) y de ahí en más fue todo de Unión y se vio reflejado ahora en el resultado”.

Pablo Aránguiz fue clave en triunfo de Unión Española. (Foto: Photosport)

Pablo Aránguiz hace promesa a los hinchas de Unión Española

El futbolista repitió el juramento que le hizo a los fanáticos Hispanos hace un mes y mandó un claro mensaje: “Me tocó una vez decírselo a ellos, vamos a dar el todo por el todo para salvar la categoría”.

También valoró de gran forma el triunfo por la importancia en la lucha abajo: “Mucho valor, los equipos que vienen ahí luchando con nosotros habían enredado puntos. Lamentablemente nosotros no podíamos aprovechar esa chance que nos estaban dando, pero hoy día lo pudimos cumplir, de visita, que hace rato no lo podíamos conseguir”.

Aránguiz volvió a destacar a sus compañeros y aplaudió a la hinchada: “Me quedo con la entrega del equipo, con la entrega de la hinchada incondicional que nos viene a apoyar, que viaja kilómetros y kilómetros para venir a alentar al equipo de sus amores que lo está pasando bastante mal”.