Cae un nuevo entrenador en el fútbol chileno: no seguirá al mando en Primera División

El fútbol chileno en las últimas horas sufrió con la salida de este entrenador por malos resultados.

Unión La Calera vuelve a sufrir un importante movimiento en su banca y todo esto se gestó en las últimas horas, en donde Martín Cicotello dejó de ser el entrenador del conjunto cementero y no continuará al mando del primer equipo.

El estratega ya se despidió en esta jornada de sus ex dirigidos en Mantagua, poniendo punto final a lo que era su nuevo ciclo dirigiendo a los ‘Caleranos’, quienes hoy son colistas del torneo.

La derrota por 2-1 ante O’Higgins de Rancagua sin duda que complicó más aún a los ‘Cementeros’ en su lucha por descender, en la que hoy en día están a ocho puntos de la zona de salvación a ocho fechas del final.

Tras la partida de Cicotello, quien tomará la batuta técnica en Unión La Calera será Carlos Galdames, quien hoy dirigió el entrenamiento del plantel pensando en el duelo ante Deportes Limache.

Cicotello dejó la banca de La Calera | Foto: Photosport

Mientras eso ocurre, desde la dirigencia ‘Cementera’ deberán tomar una importante decisión, si salen en búsqueda de un nuevo entrenador para buscar la salvación o se mantendrán con un cuerpo técnico interino hasta el final de la temporada.

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Se espera que en las próximas horas desde Unión La Calera hagan oficial la salida de Martín Cicotello, para así también informar quien se mantendrá al mando de plantel y cuál sería la decisión que tomarían de cara a lo que resta de año.