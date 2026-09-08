Gonzalo Fouillioux se rinde ante este jugador de Universidad de Chile: “Es impresionante”

El periodista nacional, Gonzalo Fouillioux llenó de elogios a este jugador en la U. de Chile.

La Universidad de Chile puso punto final a su mala racha de derrotas en el torneo y volvió a sumar tres puntos tras lo que fue su triunfo por 4-2 ante Coquimbo Unido, una victoria crucial en lo que será su ardua lucha por el Chile 2 en el torneo.

Dentro de lo que fue este partido, el periodista Gonzalo Fouillioux tomó la palabra en el programa ‘Balong Radio’ y abordó lo que es el rendimiento puntual de Eduardo Vargas, a quien lo llenó de elogios por su nivel en el equipo.

“Lo de Eduardo Vargas me pareció impresionante, el tipo lidera, contagia, el pique que mete en la última jugada del partido es impresionante, eso también es liderar con el ejemplo”, partió señalando Fouillioux.

Siguiendo en esa línea, el comunicador elogia lo que ha sido la gran entrega que ha tenido Eduardo Vargas en este retorno a la Universidad de Chile, en la que se ha entablado como un importante líder en el equipo.

Fouillioux destaca a Vargas | Foto: Photosport

“No creo que sea un jugador que hable demasiado, tan extrovertido, pero eso es liderar, dejarse todo en cada uno de tus partidos, en cada una de sus intervenciones, cuando el equipo juega bien, más o menos o mal”, declaró.

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Concluyendo, Fouillioux no tiene dudas que en lo que va de temporada, Eduardo Vargas se ha consolidado como la gran figura de la Universidad de Chile, en donde se ha entregado por completo al equipo.

“Él siempre se está entregando por la camiseta y en eso creo que lo ha llevado a ser el mejor jugador de la U en el año, además tuvo la generosidad de darle el penal a Octavio Rivero”, cerró.