El arquero caboverdiano no estaría en los planes de Colo Colo para la temporada 2027, pese a tener la posibilidad de extender su estadía.

En Colo Colo empiezan a proyectar el armado del plantel para la temporada 2027, donde lo más seguro es que compitan en Copa Libertadores, pero lo harían sin la presencia del arquero Vozinha.

El caboverdiano que fue la gran revelación en el Mundial 2026 aceptó la propuesta del Cacique para aventurarse en Sudamérica, firmando un contrato por seis meses con la posibilidad de renovar para la próxima temporada.

Pero su pasantía en el Estadio Monumental acabaría en diciembre, ya que su rendimiento no ha convencido del todo en las oficinas de Macul y al cuerpo técnico que lidera el entrenador Fernando Ortiz.

A eso se suma que ha ido pasando la expectativa mediática de su fichaje. Así lo dio a conocer este lunes el periodista Jorge ‘Coke’ Hevia en Radio Pauta.

“Me soplan dos cosas: Vozinha es difícil que siga, por lo deportivo, uno; porque el boom mediático se ha ido desfinflando, es una cosa lógica, no es que haya salido mal. Y porque quieren un uno, uno. Vozinha además hay un tema de edad”, informó el comunicador.

Vozinha partiría de Colo Colo en diciembre. (Foto: Marco Vázquez/Photosport)

Publicidad

De esta forma, en Colo Colo irían en busca de otro arquero a fin de año, considerando que el africano ya está en las 40 primaveras y ha dejado algunas dudas en los dos partidos que ha disputado hasta el momento.

En síntesis