El Cacique se impuso 2-1 en su visita a los Cementeros por la fecha 19 de la Liga de Primera 2026.

Este domingo Colo Colo dio otro paso hacia el título en la Liga de Primera 2026, al vencer por 2-1 en su visita a Unión La Calera, por la decimoctava fecha.

Aunque el Cacique tuvo que remontar ante los Cementeros, pues el cuadro local terminó en ventaja el primer tiempo con el golazo de sombrerito Matías Campos López a los siete minutos.

En el complemento el cuadro popular pudo dar vuelta el marcador, con los goles de la dupla de ataque: Maximiliano Romero (60′) y Leandro Hernández (72′).

Esta termina siendo la segunda remontada consecutiva de Colo Colo, luego que la semana pasada venciera por 4-3 a Everton en Viña del Mar.

Maxi Romero y Leandro Hernández le dieron el triunfo a Colo Colo. (Foto: Andrés Pina/Photosport)

Con este resultado, los pupilos de Fernando Ortiz siguen siendo el líder indiscutido del torneo con 45 puntos, sacándole 15 unidades de ventaja a sus escoltas: Universidad Católica y Universidad de Chile.

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Aunque los azules juegan su partido esta noche frente a Palestino, desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

Po su parte, La Calera se mantiene en el fondo y es el colista absoluto con 13 puntos, sumergido en la zona de descenso junto a Cobresal (17 pts).

La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Colo-Colo 45 18 15 0 3 38 17 +21 2 Universidad Católica 30 18 9 3 6 40 26 +14 3 U. de Chile 30 17 8 6 3 21 11 +10 4 Palestino 27 17 8 3 6 25 24 +1 5 Everton 26 18 7 5 6 27 21 +6 6 Coquimbo Unido 25 17 7 4 6 24 21 +3 7 Ñublense 25 16 6 7 3 20 19 +1 8 Deportes Limache 24 17 7 3 7 34 27 +7 9 Huachipato 24 18 7 3 8 27 31 -4 10 Deportes Concepción 23 18 7 2 9 20 23 -3 11 O’Higgins 23 18 7 2 9 22 28 -6 12 Deportes La Serena 20 18 4 8 6 26 31 -5 13 Audax Italiano 19 17 5 4 8 20 23 -3 14 U. de Concepción 19 17 5 4 8 13 28 -15 15 Cobresal 17 18 5 2 11 26 34 -8 16 Unión La Calera 13 18 3 4 11 16 35 -19

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En síntesis