Este domingo Colo Colo dio otro paso hacia el título en la Liga de Primera 2026, al vencer por 2-1 en su visita a Unión La Calera, por la decimoctava fecha.
Aunque el Cacique tuvo que remontar ante los Cementeros, pues el cuadro local terminó en ventaja el primer tiempo con el golazo de sombrerito Matías Campos López a los siete minutos.
En el complemento el cuadro popular pudo dar vuelta el marcador, con los goles de la dupla de ataque: Maximiliano Romero (60′) y Leandro Hernández (72′).
Esta termina siendo la segunda remontada consecutiva de Colo Colo, luego que la semana pasada venciera por 4-3 a Everton en Viña del Mar.
Maxi Romero y Leandro Hernández le dieron el triunfo a Colo Colo. (Foto: Andrés Pina/Photosport)
Con este resultado, los pupilos de Fernando Ortiz siguen siendo el líder indiscutido del torneo con 45 puntos, sacándole 15 unidades de ventaja a sus escoltas: Universidad Católica y Universidad de Chile.
Aunque los azules juegan su partido esta noche frente a Palestino, desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional.
Po su parte, La Calera se mantiene en el fondo y es el colista absoluto con 13 puntos, sumergido en la zona de descenso junto a Cobresal (17 pts).
Tras el empate de Rangers en el clásico contra Curicó Unido: Así queda la tabla de posiciones de la Primera B
La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026:
|Pos.
|Equipo
|PTS
|J
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Colo-Colo
|45
|18
|15
|0
|3
|38
|17
|+21
|2
|Universidad Católica
|30
|18
|9
|3
|6
|40
|26
|+14
|3
|U. de Chile
|30
|17
|8
|6
|3
|21
|11
|+10
|4
|Palestino
|27
|17
|8
|3
|6
|25
|24
|+1
|5
|Everton
|26
|18
|7
|5
|6
|27
|21
|+6
|6
|Coquimbo Unido
|25
|17
|7
|4
|6
|24
|21
|+3
|7
|Ñublense
|25
|16
|6
|7
|3
|20
|19
|+1
|8
|Deportes Limache
|24
|17
|7
|3
|7
|34
|27
|+7
|9
|Huachipato
|24
|18
|7
|3
|8
|27
|31
|-4
|10
|Deportes Concepción
|23
|18
|7
|2
|9
|20
|23
|-3
|11
|O’Higgins
|23
|18
|7
|2
|9
|22
|28
|-6
|12
|Deportes La Serena
|20
|18
|4
|8
|6
|26
|31
|-5
|13
|Audax Italiano
|19
|17
|5
|4
|8
|20
|23
|-3
|14
|U. de Concepción
|19
|17
|5
|4
|8
|13
|28
|-15
|15
|Cobresal
|17
|18
|5
|2
|11
|26
|34
|-8
|16
|Unión La Calera
|13
|18
|3
|4
|11
|16
|35
|-19
En síntesis
- Colo Colo ganó 2-1 a La Calera con goles de Romero y Hernández.
- Líder con 45 puntos, Colo Colo saca 15 unidades de ventaja a sus escoltas.
- La Calera es colista absoluto con 13 puntos, en zona de descenso con Cobresal.