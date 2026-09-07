¡Jugó más de 20 minutos!: así fue el debut de Lucas Assadi en el AIK de Suecia

El formado en Universidad de Chile debutó este lunes en el clásico de Suecia que terminó 0-0 entre AIK y Malmö.

Lucas Assadi tuvo este lunes su esperado debut en la Allsvenskan de Suecia. El chileno ingresó a los 71 minutos en el empate 0-0 entre AIK Solna y Malmö, disputando poco más de 20 minutos en su estreno con el conjunto de Estocolmo.

El exjugador de Universidad de Chile reemplazó a Yannick Geiger, y una vez en la cancha se cargó principalmente por la banda izquierda y tuvo bastante participación con el balón, completando siete pases y fallando solo uno.

Assadi dejó la U hace más de dos semanas, antes del Superclásico, y tras un par de semanas de trabajo y papeles legales, finalmente sumó sus primeros minutos oficiales en el fútbol sueco.

Con el empate sin goles, AIK Solna quedó en la quinta posición de la tabla con 32 puntos, a cinco puestos de clasificar a la Conference League, cuando restan 10 fechas para que termine la temporada en Suecia.

📌 ¡LUCAS ASSADI HACE SU DEBUT EN LA ALLSVENSKAN! 😍🗞️🏆🇸🇪



El mediocampista Lucas Assadi (2004 | 22) hace su estreno oficial con el AIK, en duelo vs Malmo por la jornada 20 de Liga Sueca. ✅



19 minutos tendrá Lucas para demostrar su categoría y calidad en su debut Europeo. 🎯 pic.twitter.com/X8J5uqeOfB — ¡FUTBOLISTAS CHILENOS! ® 🇨🇱 (@futchilecl) September 7, 2026