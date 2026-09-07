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¡Jugó más de 20 minutos!: así fue el debut de Lucas Assadi en el AIK de Suecia

El formado en Universidad de Chile debutó este lunes en el clásico de Suecia que terminó 0-0 entre AIK y Malmö.

¡Debutó Lucas Assadi en Europa!
© AIK¡Debutó Lucas Assadi en Europa!

Lucas Assadi tuvo este lunes su esperado debut en la Allsvenskan de Suecia. El chileno ingresó a los 71 minutos en el empate 0-0 entre AIK Solna y Malmö, disputando poco más de 20 minutos en su estreno con el conjunto de Estocolmo.

El exjugador de Universidad de Chile reemplazó a Yannick Geiger, y una vez en la cancha se cargó principalmente por la banda izquierda y tuvo bastante participación con el balón, completando siete pases y fallando solo uno.

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Assadi dejó la U hace más de dos semanas, antes del Superclásico, y tras un par de semanas de trabajo y papeles legales, finalmente sumó sus primeros minutos oficiales en el fútbol sueco.

Con el empate sin goles, AIK Solna quedó en la quinta posición de la tabla con 32 puntos, a cinco puestos de clasificar a la Conference League, cuando restan 10 fechas para que termine la temporada en Suecia.

Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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