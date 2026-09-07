El gestor de la Copa Libertadores 1991 vuelve al país después de 20 años para recibir una serie de homenajes en Colo Colo.

Este lunes inició el viaje del histórico Mirko Jozic con destino a Chile para reencontrarse con Colo Colo después de más de 20 años, donde recibirá una serie de homenajes en nuestro país.

El otrora entrenador de 86 años emprendió vuelo junto a su familia desde Split, ciudad donde reside en Croacia, donde se le vio esta mañana embarcando.

Mirko Jozic embarcando en el Aeropuerto de Split, Croacia. (Foto: Radio Cooperativa)

¿A qué hora aterriza Mirko Jozic en Chile?

Quien fue el gestor de la obtención de la Copa Libertadores 1991 tiene un largo viaje por delante, pues el arribo a Santiago está programado para el martes en la mañana.

Según las últimas informaciones, Jozic aterrizará en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez a eso de las 08:30 horas, donde será recibido por los dirigentes del Club Social y Deportivo Colo Colo, pues la corporación es la que ha llevado adelante esta visita.

Las actividades de Mirko Jozic en Chile

La primera actividad oficial del técnico croata será la bienvenida en el Teatro Caupolicán el miércoles 9 de septiembre a las 18:00 horas. Mientras que el jueves recibirá un homenaje por la Cámara de Diputados en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional.

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El domingo a las 17:30 horas podrá presenciar en el Estadio Monumental el partido entre Colo Colo y Deportes Concepción por la fecha 23 de la Liga de Primera 2026, jornada en la que será renombrada la Casa Alba con su nombre.

La visita de Mirko Jozic se extenderá hasta el domingo 20 de septiembre, por lo que pasará las Fiestas Patrias en territorio nacional.

En síntesis

Mirko Jozic aterriza en Santiago el martes a las 08:30 horas .

aterriza en Santiago el martes a las . El evento de bienvenida será el miércoles 9 de septiembre en Teatro Caupolicán .

en . Su visita a Chile finalizará el domingo 20 de septiembre.