A punto de caer un nuevo DT en Primera División: “Les pido respeto en estos momentos”

Martín Cicotello vive sus últimas horas como DT de Unión La Calera tras la dura derrota como local ante Deportes La Serena.

Un nuevo DT del fútbol chileno está a punto de caer. La situación de Martín Cicotello en Unión La Calera vive sus últimas horas, luego de la derrota por 1-0 ante Deportes La Serena en el estadio Nicolás Chahuán Nazar, en un resultado que golpeó duramente a los ‘Cementeros’ en su lucha por escapar de la zona baja de la tabla de posiciones.

Tras el encuentro, Cicotello protagonizó una conferencia de prensa que duró apenas 24 segundos y en la que dejó entrever que su ciclo en el conjunto calerano podría estar terminado.

“Mañana tengo una reunión con la propiedad, donde se verán los pasos a seguir. Es un poco inútil que analicemos el partido. Es todo lo que tengo para decir. Les pido respeto en estos momentos”, señaló el entrenador argentino.

El técnico ya venía siendo cuestionado desde hace varias semanas, pero la caída ante los ‘Papayeros’ terminó por profundizar la crisis. Unión La Calera acumula 11 partidos consecutivos sin conocer la victoria, mientras que su último triunfo se remonta al 5 de agosto, aunque por Copa Chile. En el campeonato nacional, el panorama es todavía más preocupante para los ‘Cementeros’.

Con apenas 14 puntos en la tabla de posiciones, Unión La Calera se encuentra actualmente a siete unidades de los puestos de salvación en la tabla de posiciones de la Liga de Primera. El próximo desafío de La Calera será ante O’Higgins en Rancagua por la Fecha 22 del torneo, duelo programado para el próximo domingo 6 de septiembre a las 14:45 horas.