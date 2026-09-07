Tras Deportes Limache vs. Cobresal: así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera

El elenco tomatero se quedó con el triunfo sin mayores problemas. Registró una abultada victoria en calidad de local.

La fecha 22 de la Liga de Primera llegó a su fin. Este lunes 7 de septiembre, se bajó el telón de una nueva jornada de la categoría de honor del fútbol chileno con un importante duelo.

¿Qué pasó? Deportes Limache no tuvo problema alguno para quedarse con la victoria sobre Cobresal. El elenco cervecero venció 3-0 a su símil minero y se ilusiona con certámenes internacionales.

Con goles de Daniel Castro (39′ y 62′) y Vicente Álvarez (77′), el conjunto limachino alcanzó el sexto puesto con 33 puntos. De esta manera, está consiguiendo un cupo rumbo a la Copa Sudamericana como Chile 3.

Por su parte, la escuadra norteña sigue complicada con la zona de descenso. Tras esta derrota, se mantiene relegada a la penúltima ubicación con 21 unidades: le queda poco para salvarse de la pesadilla.

Deportes Limache superó a Cobresal en la Liga de Primera. (Imagen: Photosport)

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Colo Colo 22 17 2 3 47 21 26 53 2 U. Católica 22 12 3 7 47 31 16 39 3 U. de Chile 22 11 6 5 32 19 13 39 4 Palestino 22 11 3 8 34 30 4 36 5 Everton 22 9 6 7 34 24 10 33 6 Limache 22 10 3 9 43 34 9 33 7 Ñublense 22 8 8 6 27 28 -1 32 8 Dep. Concepción 22 9 3 10 24 25 -1 30 9 La Serena 22 7 9 6 34 35 -1 30 10 Coquimbo 21 8 5 8 29 28 1 29 11 O’Higgins 22 8 3 11 28 35 -7 27 12 Audax Italiano 22 6 7 9 25 31 -6 25 13 Huachipato 21 7 4 10 29 39 -10 25 14 U. de Concepción 22 6 4 12 17 37 -20 22 15 Cobresal 22 6 3 13 31 42 -11 21 16 U. La Calera 22 3 5 14 18 40 -22 14