Cada vez falta menos para la final de la Copa Intercontinental Sub 20 entre Santiago Wanderers y Real Madrid, que se disputará el próximo 19 de septiembre en la capital española. Uno que palpita el histórico encuentro es el ídolo porteño y exfutbolista Moisés Villarroel, quien vivirá el duelo ante el gigante europeo no solo como hincha del Decano, sino también como padre de Cristóbal Villarroel, quien forma parte del plantel que disputará la definición.

En conversación con Bolavip Chile, Villarroel destacó la cercanía del partido, que se disputará en los próximos días en el Santiago Bernabéu y la importancia que tendrá para los jóvenes jugadores. “Queda muy poco, yo lo visualizo también en los jóvenes, yo como padre también que tengo a Cristóbal todos los días y obviamente que es indudable no poder hablar de lo que van a vivir. Cada día falta menos, estábamos hablando hace seis meses atrás de esta posibilidad, y hoy día se está haciendo realidad”, señaló.

El histórico jugador wanderino también resaltó el impacto que tendrá la final para todo el país, considerando además que se disputará durante las Fiestas Patrias. “Va a ser algo histórico, no solo la gente del fútbol, del hincha de Wanderers, yo creo que de todo el país, más encima que se va a dar en las Fiestas Patrias”, señaló.

“Todo Chile va a estar pendiente del resultado de lo que pueda hacer Wanderers, va a ser algo muy lindo, muy histórico, una vivencia muy importante para cada uno de estos jóvenes que a lo mejor es la primera vez que tienen la posibilidad, después de haber jugado en Ecuador, de jugar en otro país”, afirmó.

Villarroel además anticipó el gran apoyo que tendrá Santiago Wanderers en España y recordó un antecedente histórico del fútbol chileno. “Hay muchos hinchas wanderinos, muchos chilenos que tal vez no son de Wanderers, y también van a ir a este partido, y más encima, va a estar todo Chile pendiente, va a ser algo muy lindo, algo histórico, como se vivió a nivel profesional en el 91 con Colo Colo, que todo el país estaba pendiente, y hoy día yo creo que se vive a través de una Sub 20, con un equipo de región que también es un equipo muy unido”, sentenció.