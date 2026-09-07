Juan Martín Lucero elige a su gran referente en la Universidad de Chile: “Es un ejemplo para nosotros”

El delantero argentino, Juan Martín Lucero dejó estos grandes elogios por este jugador en la U.

Universidad de Chile consiguió un tremendo y valioso triunfo dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ se impusieron por 4-2 ante Coquimbo Unido y se mantiene firme en la lucha por el Chile 2 en el torneo nacional.

Tras lo que fue este duelo, el delantero azul Juan Martín Lucero conversó con los medios de comunicación finalizado el duelo y se encargó de llenar de elogios a Eduardo Vargas, por lo que ha sido su gran rendimiento en el equipo.

“Eduardo (Vargas) es un símbolo tanto para nosotros como para el hincha, es un gran ejemplo dentro del grupo”, parte señalando Lucero.

Siguiendo en aquello, el ‘Gato’ no duda en señalar que Vargas se ha posicionado como un gran ejemplo dentro del equipo por lo que es su nivel y entrega, sumado al liderazgo que tiene en la U.

Lucero destaca a Vargas en la U | Foto: Photosport

“Juega de extremo, se va y se posiciona, corre, la verdad que es un gran ejemplo para nosotros, es uno de nuestros líderes y nuestro capitán”, declaró.

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Concluyendo, Lucero dio punto final a los elogios por Eduardo Vargas destacando lo que fue su gesto con Octavio Rivero, en la que le otorgó su penal para que pudiera tener la oportunidad de marcar tras lo que fue su vuelta a las canchas.

“Remarco otra vez el gesto que tuvo con Octavio (Rivero) fue de un grande, es una gran persona”, concluyó.